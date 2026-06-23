El plan canario para autónomos logra el máximo reconocimiento nacional de ATA

El Plan de Respaldo a los Autónomos del Gobierno de Canarias ha sido distinguido con el Premio Autónomo del Año 2026 que concede la federacion nacional trabajadores autonomos (ATA), el principal reconocimiento nacional al trabajo desarrollado en favor de este colectivo.

La organización ha dado a conocer este lunes el fallo de la XXV edición de sus galardones, una convocatoria especialmente significativa al coincidir con el 25 aniversario de unos premios que reconocen las iniciativas, instituciones y personas que más han contribuido al impulso del trabajo autónomo en España.

ATA

ATA destaca que el plan impulsado por el Ejecutivo autonómico recoge numerosas demandas históricas del sector y se ha diseñado a partir del análisis realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de Canarias, promovido por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

Entre las medidas más valoradas por la federación figura la denominada 'tarifa cero', que permite compensar las cuotas de los nuevos autónomos, así como diversas ayudas dirigidas a mejorar la conciliación laboral y familiar. En este apartado se incluyen subvenciones para la contratación de personal sustituto durante bajas por enfermedad o maternidad, además de ayudas directas de hasta 3.000 euros destinadas al cuidado de menores de 12 años.

Canarias, referencia en apoyo al trabajo autónomo

ATA también pone en valor algunas iniciativas pioneras desarrolladas en el Archipiélago. Entre ellas destaca la implantación del IGIC franquiciado, una medida singular en el conjunto del Estado que simplifica las obligaciones fiscales de determinados trabajadores por cuenta propia.

Asimismo, la organización subraya que Canarias fue la primera Comunidad Autónoma en subvencionar las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja por incapacidad temporal de los autónomos, una medida destinada a reforzar la protección social de un colectivo especialmente vulnerable ante la interrupción de su actividad económica.

Según recoge el fallo del jurado, estas políticas están contribuyendo a mejorar las condiciones de los trabajadores por cuenta propia y han favorecido el crecimiento del número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en las Islas.

Más de 147.000 autónomos beneficiados

El Plan de Respaldo a los Autónomos tiene como objetivo proteger a los 147.698 trabajadores por cuenta propia que desarrollan su actividad en Canarias frente a las dificultades económicas y los retos derivados de la transformación del tejido productivo.

Además de las ayudas directas y los incentivos fiscales, las medidas impulsadas por el Gobierno autonómico buscan facilitar el relevo generacional de los negocios, mejorar la competitividad empresarial y fomentar la creación de empleo.

Desde ATA consideran que el caso canario demuestra que cuando las administraciones apuestan por facilitar el emprendimiento y reducir las cargas de los autónomos, los resultados se reflejan tanto en la actividad económica como en la generación de nuevas oportunidades laborales.

Entrega de los premios en octubre

La ceremonia de entrega de los Premios Autónomo del Año 2026 tendrá lugar el próximo 19 de octubre en el Auditorio Santander de Madrid.

En esta edición especial, ATA también ha reconocido a diferentes instituciones, emprendedores, profesionales y programas de apoyo al trabajo autónomo de distintas comunidades autónomas, aunque el máximo galardón ha recaído en el Plan de Respaldo a los Autónomos de Canarias, convertido así en una referencia nacional en materia de apoyo al emprendimiento y al pequeño negocio.