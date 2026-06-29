Cae un punto de venta de 'gas de la risa' en un local de ocio de Arona

La Policía Nacional ha detenido a dos personas tras descubrir un punto de suministro de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', en un local de ocio de Las Verónicas, en Arona. Los arrestados, un empleado y el gerente del establecimiento, están investigados por un presunto delito contra la salud pública.

La actuación se produjo durante la madrugada del pasado 7 de junio. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, un agente que patrullaba por la zona observó cómo un trabajador salía del local con una bombona de óxido nitroso y varios utensilios utilizados para dispensar esta sustancia entre los clientes.

A raíz de esa sospecha, los agentes inspeccionaron el establecimiento y localizaron un almacén anexo, cerrado con llave y de acceso exclusivo para los empleados. En su interior encontraron una importante cantidad de material destinado, presuntamente, a la distribución del conocido como 'gas de la risa'.

El balance de la intervención deja 91 bombonas de 670 gramos, 384 cápsulas metálicas de 7,5 gramos, 96 bolsas con un centenar de globos cada una y dos sifones dispensadores. Además, durante la inspección también se localizaron botellas y globos repartidos entre la pista de baile, la terraza y los baños, así como envases vacíos en las papeleras del establecimiento.

La Policía Local de Arona colaboró en el operativo levantando las correspondientes actas por posibles infracciones relacionadas con la actividad del local.

Tras la intervención fueron detenidos el trabajador que presuntamente suministraba el óxido nitroso y el gerente del establecimiento. A este último se le intervinieron 975 euros en efectivo, repartidos en billetes de distinto valor. Además, según las mismas fuentes, ya contaba con antecedentes policiales por hechos de características similares.

Desde la Policía recuerdan que el consumo recreativo de óxido nitroso ha experimentado un notable aumento en los últimos años, especialmente en zonas turísticas y de ocio. Aunque popularmente se conoce como 'gas de la risa', su inhalación puede provocar mareos, pérdida de equilibrio y caídas, además de consecuencias mucho más graves, como episodios de asfixia o daños neurológicos irreversibles cuando el consumo es continuado.

Por este motivo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen un seguimiento constante sobre este tipo de prácticas en las principales zonas de ocio de Canarias.