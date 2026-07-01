Las llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias caen un 67,2% en el primer semestre del año

Canarias ha registrado un acusado descenso de la inmigración irregular durante los seis primeros meses de 2026. Entre el 1 de enero y el 30 de junio llegaron al archipiélago 3.708 personas a bordo de embarcaciones, una cifra que supone una caída del 67,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 11.321 llegadas.

Los datos, publicados por el Ministerio del Interior, reflejan también una notable reducción en el número de pateras y cayucos que alcanzaron las costas canarias. En lo que va de año han llegado 49 embarcaciones, frente a las 186 registradas durante el primer semestre de 2025, es decir, 137 menos.

El descenso de la ruta canaria ha sido el principal factor que explica la reducción de la inmigración irregular en el conjunto de España durante este primer semestre. A nivel nacional, las llegadas cayeron un 32,5%, aunque otras rutas, como la peninsular o las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, registraron un comportamiento diferente.

Ruta canaria

La ruta canaria fue durante los últimos años la principal puerta de entrada de la inmigración irregular a España, especialmente tras el repunte registrado desde 2020. Sin embargo, las cifras de este primer semestre muestran una disminución significativa de la presión migratoria sobre el archipiélago respecto al mismo periodo del año pasado.

Los datos corresponden al balance acumulado entre enero y junio elaborado por el Ministerio del Interior, que contabiliza las llegadas detectadas tanto por vía marítima como terrestre. En el caso de Canarias, todas las entradas irregulares registradas se produjeron por mar.

Habrá que esperar a la evolución de los próximos meses para comprobar si esta tendencia se consolida durante la segunda mitad del año o si, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, las llegadas vuelven a intensificarse tras el verano.