Marruecos y EEUU disparan misiles a 200 km de Canarias ante el silencio de Sánchez

A poco más de 200 kilómetros de Lanzarote, el Reino alauí ha dado un paso firme en su rearme estratégico. Estados Unidos y Marruecos han inaugurado el Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (Amtec) en la localidad de Tan-Tan. Y lo han hecho con una demostración de fuerza: el ensayo a fuego real de un misil de crucero de largo alcance.

Fuego real en Tan-Tan

La alianza entre Washington y Rabat se consolida mientras Canarias observa este despliegue militar desde la primera fila. La información, adelantada por El Español, detalla unas maniobras conjuntas celebradas a principios de este mes de agosto. Durante estos ejercicios, personal del Mando África de Estados Unidos (Africom) y de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes probaron sistemas de armas de alta precisión y bajo coste, diseñados directamente por la industria armamentística estadounidense.

El complejo, situado a apenas 50 kilómetros de la frontera con el Sáhara Occidental, dista mucho de ser una instalación temporal. Su cimentación arrancó el pasado mes de julio bajo un memorando de entendimiento y prevé estar completamente operativo en 2030. A escasa distancia de nuestras costas, el proyecto se levantará sobre una estructura integral que albergará un área de entrenamiento multidominio, una academia especializada en drones y un avanzado centro de innovación militar.

Para el general de la USAF, Dagvin Anderson, comandante del Africom, no hay lugar a dudas: esta colaboración acelera la preparación operativa y afianza a Rabat como un socio estratégico clave en la región norafricana. En la misma línea, el coronel marroquí Zouhair El Hamdani ha subrayado que la visión compartida es convertir el Amtec en el gran polo regional de desarrollo industrial. Una integración de sistemas y plataformas autónomas que, según los mandos estadounidenses, marca el futuro de la instrucción militar multinacional.

La zona gris

Todo este despliegue de infraestructuras se enmarca en un ambicioso acuerdo a diez años entre la Administración estadounidense y el Ministerio de Defensa marroquí, el cual garantiza al país vecino un acceso ininterrumpido a tecnología de primer nivel.

Mientras tanto, Canarias sufre las consecuencias de su particular vecindad. Tal y como apuntan las fuentes citadas, este fortalecimiento bélico coincide en el tiempo con episodios de constante fricción diplomática y presión migratoria. Estas tácticas, que los servicios de inteligencia enmarcan habitualmente en las operaciones de la denominada zona gris, demuestran cómo la diplomacia marroquí utiliza su creciente peso geoestratégico para blindar su dominio en el Atlántico.

Ante esta realidad material, apuntalada ahora por la tecnología norteamericana de vanguardia, la cercanía de la base convierte la posición defensiva de Canarias en un asunto ineludible. Una nueva configuración del poder regional que exige, sin margen de demora, una atención que trascienda la mera observación pasiva desde los despachos de la Península.