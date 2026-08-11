Canarias se vuelca con Colombia y activa una línea telefónica para atender a los isleños afectados

El Gobierno de Canarias ha mostrado su solidaridad con el pueblo de Colombia tras el nuevo seísmo registrado en el país sudamericano y ha habilitado, en colaboración con la Fundación +34, un teléfono de asistencia e información dirigido a las personas canarias que se encuentran en el país andino.

Mensaje de Fernando Clavijo en la red social X

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido trasladar públicamente el apoyo del Archipiélago tras la catástrofe. "La tierra ha vuelto a temblar en Colombia, un país con el que las islas mantienen estrechos lazos sociales y culturales. Aquí residen miles de compatriotas. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, así como nuestra esperanza en que las labores de rescate permitan encontrar con vida al mayor número posible de personas", ha expresado el titular del Ejecutivo autonómico a través de una publicación realizada en la plataforma X (antiguo Twitter).

En dicho mensaje, Clavijo ha remarcado el compromiso de las instituciones insulares para tratar de prestar ayuda a "el mayor número posible de personas", ha señalado.

Teléfono de asistencia junto a la Fundación +34

Ante esta situación de emergencia, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emigración ha articulado una respuesta coordinada en colaboración con la Fundación +34 con la puesta en marcha de una línea telefónica de atención +57 310 778 7794.

A través de este teléfono de asistencia e información, los canarios que se encuentran en Colombia, así como sus familiares, disponen de un canal directo para recibir orientación, comunicar su situación y gestionar las consultas necesarias tras el seísmo.