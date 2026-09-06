Cabo Verde asume el control migratorio de Canarias

La arquitectura de seguridad en el Atlántico occidental acaba de experimentar una cambio operativo que determinará el futuro inmediato de Canarias. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, ha formalizado junto a las autoridades de Cabo Verde un despliegue de vigilancia aérea sobre el corredor marítimo que trae a las pateras irremediablemente a las costas del archipiélago español. Esta maniobra, rubricada en Praia por el director ejecutivo de la agencia comunitaria, Hans Leijtens, y altos cargos del Ejecutivo caboverdiano, no es un simple acuerdo de cooperación técnica. Es el reconocimiento tácito de que la frontera de Europa ya no empieza en las playas de El Hierro o Tenerife, sino a miles de kilómetros al sur, en las aguas de tránsito donde las mafias operan con absoluta impunidad.

Para entender la magnitud de esta decisión hay que mirar hacia las islas. El archipiélago canario soporta desde hace años una presión migratoria que tensiona hasta la fractura sus capacidades de respuesta, sus servicios públicos y su tejido social. El modelo actual de gestión pasiva ha fracasado. La inercia gubernamental, disfrazada a menudo de compasión burocrática, ha convertido a Canarias en un embudo donde se concentran los fallos de una política exterior ineficaz. La llegada incesante de cayucos no solo representa una tragedia humana inasumible en pleno siglo XXI, sino también una carga insostenible para el contribuyente canario, que financia con sus impuestos un despliegue de emergencia que debería ser competencia exclusiva de las más altas esferas europeas y estatales.

Las causas del giro atlántico

El negocio del tráfico de personas es, en términos puramente económicos, una industria multinacional del crimen. Estas redes transfronterizas explotan la vulnerabilidad humana mediante embarcaciones sobredimensionadas, carentes de las mínimas condiciones de navegabilidad, y cobran miles de euros por un pasaje hacia la muerte o el limbo administrativo. El atlántico sahariano se había convertido en un corredor libre de peajes ante la falta de barreras físicas y la imposibilidad de patrullar una extensión oceánica inabarcable solo con recursos marítimos.

Bruselas ha comprendido, tarde pero de forma contundente, que interceptar el flujo cuando ya toca la costa canaria no es política migratoria, sino simple recuento de daños. La estrategia pasa ahora por la externalización de las fronteras. Desplazar el perímetro de vigilancia a enclaves geopolíticos clave como Cabo Verde permite a Europa anticiparse al problema antes de que adquiera dimensiones ingobernables en alta mar.

Lo bueno del escudo aéreo

El principal activo de esta alianza es la prevención. Los vuelos de reconocimiento operan como herramientas de detección temprana. Al localizar barcazas precarias a cientos de millas de Canarias, los aviones de Frontex suministran de forma inmediata las coordenadas geográficas a los centros de coordinación de rescate. Esto arrebata a las mafias su principal ventaja táctica: la invisibilidad.

Además, esta colaboración permite aplicar en el Atlántico el éxito de la inteligencia compartida que ya funcionó en la ruta de los Balcanes, donde el cruce de datos simultáneo entre países derivó en cientos de detenciones. Al transferir información en tiempo real sobre las rutas, los perfiles de los traficantes y la logística empleada, las fuerzas de seguridad caboverdianas, apoyadas por INTERPOL, pueden golpear el modelo de negocio en su origen. Cortar la financiación y la infraestructura de estas organizaciones en África es la única vía realista para aliviar la asfixia asistencial que padece Canarias.

Lo malo de la vastedad oceánica

Sin embargo, trasladar la filosofía de contención continental al océano plantea desafíos operativos colosales. A diferencia de las fronteras terrestres, donde los controles fijos frenan el paso de forma tajante, el Atlántico medio carece de barreras. La eficacia del plan de Frontex dependerá enteramente de la autonomía de vuelo de los aparatos desplegados y de los presupuestos asignados a largo plazo.

Existe también un riesgo evidente de sobrecarga burocrática. La agilidad con la que los despachos en Praia transmitan la inteligencia a los efectivos en el mar marcará la diferencia entre un rescate exitoso y un naufragio. Asimismo, la distinción jurídica internacional entre el contrabando de personas y la trata de seres humanos suele empantanar las investigaciones policiales, ralentizando el desmantelamiento de las cúpulas mafiosas mientras los eslabones más bajos de la cadena siguen enviando embarcaciones hacia el norte.

Consecuencias para el archipiélago

Si el escudo aéreo funciona, Canarias experimentará un alivio gradual pero sostenido. Reducir la tasa de llegadas irregulares permitirá a las instituciones autonómicas e insulares reorientar sus recursos económicos hacia las necesidades estructurales de los ciudadanos, en lugar de vivir en un perpetuo estado de emergencia humanitaria. El control efectivo de las fronteras es el pilar sobre el que descansa la prosperidad de cualquier sociedad abierta. Sin él, los sistemas de bienestar colapsan y la cohesión social se debilita.

Externalizar la vigilancia hacia Cabo Verde es una medida sensata que reconoce la incapacidad de resolver la crisis desde los puertos de destino. La diplomacia, la presión policial en origen y el despliegue tecnológico conforman el nuevo perímetro de seguridad europeo. Ahora, el éxito de esta empresa dependerá de que los estados miembros no retiren la financiación cuando los focos mediáticos apunten hacia otra crisis, garantizando que el archipiélago no vuelva a quedar a merced de las mafias y del océano.