Güímar celebra este lunes la tradicional Bajada de la Virgen de El Socorro

Güímar celebra este lunes, 7 de septiembre, la tradicional Bajada de Nuestra Señora de El Socorro. La jornada comenzará de madrugada y tendrá como principales actos la misa de peregrinos, el traslado de la imagen desde la parroquia de San Pedro Apóstol hasta El Socorro y la posterior Ceremonia de los Guanches.

La fiesta de Nuestra Señora del Socorro es una de las romerías más antiguas de Canarias y está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. El recorrido parte de la iglesia de San Pedro y concluye en la ermita de El Socorro, en la costa de Güímar.

La Bajada comenzará de madrugada

Los primeros actos tendrán lugar a las 04:00 horas, cuando el coche anunciador recorrerá las calles de Güímar interpretando el Pasodoble Al Socorro. A esa misma hora tendrá lugar el tradicional repique en el campanario de San Pedro.

A las 06:00 horas se celebrará la misa de peregrinos en la parroquia de San Pedro Apóstol, presidida por Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense. Tras la misa comenzará la procesión hasta la Capilla de El Calvario y posteriormente la Bajada de la imagen hasta el caserío de El Socorro.

A las 10:00 horas está prevista una feria de artesanía en la Asociación de Vecinos Brisas del Mar. La llegada de la Virgen a la ermita de El Socorro está prevista alrededor de las 12:00 horas, cuando se celebrará la misa de llegada, presidida por Valentín González Vargas y cantada por la A.F. Virgen de La Peña.

Durante la tarde, el caserío acogerá un baile con el Dúo Kandela y el Dúo Guarapo, entre las 12:00 y las 18:00 horas.

La Ceremonia de los Guanches será a las 19:00 horas

Uno de los principales actos de la jornada llegará a las 19:00 horas con el traslado de la imagen hasta la Cruz de Tea para la celebración de la tradicional Ceremonia de los Guanches. Después tendrá lugar la procesión de regreso a la ermita.

A las 21:00 horas se celebrará la misa por los difuntos y la procesión de las Candelas. La jornada concluirá a medianoche con el rezo del Santo Rosario y la tradicional dormida de la Virgen.

La imagen permanecerá en El Socorro hasta el martes, 8 de septiembre, cuando comenzará la Subida de regreso a la parroquia de San Pedro Apóstol. Ese día está prevista a las 17:00 horas la misa de retorno y posteriormente se iniciará el traslado de la imagen hacia Güímar.

La Bajada podrá seguirse también en directo a través de Televisión Canaria a partir de las 09:45 horas del lunes. La retransmisión se prolongará durante casi tres horas y podrá verse por TDT, Canarias Play, la web de RTVC y el canal de YouTube de Televisión Canaria.

Para facilitar los desplazamientos, Titsa ha preparado un dispositivo especial para los días 7 y 8 de septiembre. Este lunes funcionará la línea especial 530 entre la estación de Güímar y El Socorro desde las 04:15 hasta las 21:30 horas aproximadamente, además de refuerzos en las líneas 120 y 033.