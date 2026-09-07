El pasado agosto, el décimo más cálido en Canarias desde 1961

El tiempo en Canarias alcanza su décimo mes de agosto más cálido desde 1961 con una temperatura media de 24,2 grados, según recoge el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, el mes presentó un carácter pluviométrico muy húmedo, siendo el décimosegundo desde 1961,

Según informa Europa Press, en cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de 2,4 litros por metro cuadrado, el 114% del valor esperado.

Durante la ola de calor registrada entre los días 1 al 5, todas las estaciones meteorológicas automáticas de Aemet en Canarias registraron al menos una noche tropical.

Ola de calor de hasta 44 grados

El resto del mes continuaron las noches tropicales en buena parte de las estaciones, con la excepción de estaciones de medianías orientadas al norte de Tenerife, Gran Canaria, la Gomera, La Palma y el Hierro, así como en zonas de cumbre de estas islas.

La ola de calor afectó especialmente a la mitad sur y medianías de Gran Canaria, y tuvo como hito más destacado los 44 grados registrados en Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, el pasado 2 de agosto.