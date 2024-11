Cuentas ocultas, ventas en Wallapop, arrendamientos no autorizados y otras irregularidades de las cismáticas de Belorado

La comisión gestora de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña se ha visto "obligada a responder, con datos fehacientes y constatables" a las acusaciones que las cismáticas de Belorado han vertido sobre el comisario pontificio y su equipo en un texto que han difundido entre la prensa -en un intento de limpiar su imagen- tras la contratación de un experto en "defensa de la reputación". Así lo afirma en un comunicado en el que contesta, punto por punto, a las afirmaciones de las hermanas clarisas excomulgadas el pasado 22 de junio.

Según fuentes consultadas por Libertad Digital, la persona elegida por la Santa Sede -Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de Burgos- para gestionar la crisis desatada en Belorado con la publicación del llamado "manifiesto católico" (en el que las entonces monjas anunciaban su ruptura con Roma) ha mantenido la mano tendida desde su nombramiento, con la esperanza de que en algún momento las cismáticas dieran un paso atrás y volvieran al seno de la Iglesia católica.

Iceta no quería echar tierra sobre las exreligiosas, pero tampoco puede permitir la constante difusión de mentiras y medias verdades por parte de las exreligiosas, ahora al servicio de una organización liderada por un falso obispo brasileño, que el pasado 1 de noviembre tomó el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos y ha expresado su intención de quedarse en España para captar nuevos adeptos para su Sociedad de San José. Rodrigo Ribeiro da Silva, que se hace llamar monseñor, asegura que hay decenas de sacerdotes católicos que quieren unirse a sus filas.

En cualquier caso, como explicó el Vaticano en su momento, Iceta ostenta -como comisario pontificio- "todos los derechos y deberes que el Derecho universal de la Iglesia y el Derecho propio del Instituto atribuyen al Superior Mayor y a su Consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil", de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña. De ahí que interviniera las cuentas del convento y gestione —hasta donde le permiten— desde entonces los gastos e ingresos del mismo. Al menos, los oficiales.

Según se explica en el mencionado comunicado, las cismáticas tendrían cuentas que podríamos tachar como secretas (no controladas por la comisión gestora) y habrían estado recibiendo ingresos derivados de determinadas actividades económicas (que detallaremos a continuación) de las que no sólo no informan a Iceta y su quipo sino que obvian en estos comunicados que lanzan como arma arrojadiza, en los que aseguran que se está intentando asfixiarlas económicamente.

Cuentas secretas

"El gobierno y la representación legal de los Monasterios de Belorado, Derio y Orduña corresponden al Comisario Pontificio, nombrado por la Santa Sede y reconocido por todas las Administraciones Públicas, entidades bancarias, empresariales y de cualquier otro tipo en virtud de los Acuerdos del Estado Español y la Santa Sede", explica el comunicado.

En consecuencia, "tiene el deber y la obligación de la gestión integral de los monasterios". Algo que es "continuamente impedido por quienes ilegalmente se encuentran en dichos inmuebles". "Las exreligiosas han sido requeridas hasta en cinco ocasiones para que faciliten toda la información económica", argumentan. "Nunca" lo han hecho.

"Tenemos acceso a diez cuentas bancarias", reconocen desde la comisión gestora. Pero les consta —indican— "la existencia de al menos tres cuentas a nombre de personas físicas que se han utilizado para actividades económicas relacionadas con el monasterio".

"Por parte de las exreligiosas, únicamente se ha recibido un goteo de facturas, que se han tramitado conforme al protocolo establecido por la comisión", añaden. "La pretendida asfixia económica a la que hacen referencia sería, en todo caso, consecuencia de la contumacia en impedir la administración de los monasterios por quien tiene obligación legal de hacerlo", sentencian.

Gastos mensuales asumidos

La comisión gestora sufraga los "gastos recurrentes que están domiciliados". En el mes de septiembre -detallan- "se han pagado 1.988,44€ de energía eléctrica; 2.630,82€ de consumo de gas; 72,00€ a Telefónica". "No tenemos conocimiento ni acceso a otros contratos de suministros ni gastos de otra naturaleza", aseguran.

En octubre, "se han pagado cuatro nóminas por un importe de 3.179€" y "se ha hecho frente al pago de 12.115,70€ para atender mensualmente las obligaciones asumidas por la anterior administración (un préstamo hipotecario del que aún se deben 664.600,53€, otro préstamo del que quedan por amortizar 60.253,12€ y un tercer préstamo del que aún se deben 35.500 €)".

Respecto a las cotizaciones de la Seguridad Social, señalan que desde desde que las diez monjas cismáticas fueron excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada "no procede su encuadre, ni tampoco su tributación, como autónomas acogidas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)". Por lo tanto, corresponde a "cada una de ellas personalmente" regularizar su situación.

En este sentido, el comisario pontificio no tendría ninguna obligación tributaria para con "las personas que, de modo ilegal, residen en los monasterios de su competencia". "Aun así, se sigue pagando la Seguridad Social de siete exreligiosas", indican. El montante "ascendió el pasado mes de octubre a 1.895,71€".

En total, la comisión gestora se hace cargo de "un promedio de 21.881,67€ de gastos mensuales". Mientras que entran sólo "8.239,44€ de ingresos mensuales". Es decir, que el "déficit promedio mensual asciende a 13.642€". Y, dada la "exigua cantidad" que había en las cuentas cuando fueron intervenidas (unos 6.000 €), la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha tenido que intervenir y "proveer de fondos".

Actividades irregulares

No obstante, a la comisión le consta que las exclarisas cismáticas han emprendido diferentes iniciativas que tendrían como objetivo la obtención de ingresos que -a pesar de estar vinculados a los mencionados monasterios, de los que es responsable Iceta- estarían siendo desviados a cuentas personales, de las exreligiosas o de sus familiares.

Entre otras cosas, tienen constancia de que se habrían dedicado a vender "ornamentos litúrgicos" que había en los monasterios, a través de los portales Wallapop y Todocolección. Entre ellos, algunas casullas que —según informó El Diario de Burgos— tenían anunciadas en precios que rondaban los 250€. Los ingresos habrían ido a parar a la cuenta "de un pariente próximo".

Por otra parte, en el comunicado explican que tienen conocimiento de que "en julio de 2024 la exabadesa (Laura García de Viedma, exsor Isabel de la Trinidad) suscribe un anexo de contrato de arrendamiento con terceras personas de dependencias del Monasterio de Derio careciendo de representación y capacidad legal para realizarlo".

"No nos consta en las cuentas bancarias (que gestiona la comisión gestora) el ingreso de importe alguno por este arrendamiento", advierten. "Nuestros servicios jurídicos están estudiando el modo de proceder", añade el comunicado, que —a pesar de todo— concluye con un nuevo ofrecimiento a "colaborar para su retorno al seno de la Iglesia católica".