La abadesa del otro Belorado, una monja cismática y adúltera

Como hicieran en su momento las clarisas de Belorado expulsadas de la vida consagrada, las carmelitas descalzas de Arlington se han pasado al bando tradicionalista. El pasado 14 de septiembre, las hermanas de Texas publicaron un comunicado en el que anunciaban su adhesión a la Fraternidad sacerdotal de San Pío X. Una asociación que fue fundada por el también cismático obispo francés Marcel Lefebvre, en 1970. Pero ¿qué hay tras esta decisión de las monjas estadounidenses?

El origen de su marcha parecen ser las duras acusaciones que el obispo de Forth Worth -Michael Olson- vertió hace más de un año sobre la superiora del convento -Teresa Agnes Gerlach-, quien presuntamente habría tenido una conducta sexual inadecuada, entre otros comportamientos que serían censurables para una monja católica. El prelado se presentó el 24 de abril de 2023 en el monasterio e inició una investigación, que se prolongó durante seis semanas y concluyó que era culpable.

En ese tiempo, Michael Olson no sólo habría interrogado a las religiosas que residen en el cenobio -incluida la priora- sino que también habría requisado el material informático de la monja investigada (un ordenador portátil, una tablet y un teléfono móvil) en el que habría encontrado archivos que supuestamente le sirvieron después para fundamentar su expulsión, que hizo pública el 1 de junio de 2023. Aunque posteriormente fue revocada. Un culebrón que -como el de sus hermanas burgalesas- sigue dando que hablar.

El chivatazo

El 16 de mayo de 2023, la Diócesis de Forth Worth publicó un comunicado en el que explicaba que el obispo Olson recibió un mes antes un informe en el que se apuntaba que la madre Teresa Agnes de Jesús Crucificado Gerlach "cometió pecados contra el sexto mandamiento y violó su voto de castidad con un sacerdote" que no pertenecería a su jurisdicción. No obstante, notificó los hechos a sus superiores.

Esta "denuncia de la grave falta en el Monasterio de la Santísima Trinidad en Arlington" habría dado lugar a la mencionada investigación eclesiástica, a la que la madre superiora habría respondido "iniciando un litigio civil contra el obispo Olson y la Diócesis de Fort Worth", recoge el texto. Efectivamente, la madre Teresa Agnes acometió estas iniciativas legales. Aunque también quedaron en nada.

Quería un millón

Gerlach, junto con otro hermana, presentó la demanda contra Olson y su diócesis -el 3 de mayo de 2023- ante el tribunal de distrito del Condado de Tarrant, al entender que el obispo había incurrido en abuso de poder y se había extralimitado en sus funciones. Las monjas cuestionaban que el prelado tuviera autoridad para poder expulsarlas de la orden (al menos con las infracciones que había alegado), como amenazó con hacer.

Canónicamente parece ser que el tiempo les dio la razón. Nadie, salvo el papa, podría tomar esa decisión por un delito de adulterio. Pero no había lugar a que -como pedían- se les compensara con un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios. Y menos después de que -durante el juicio- se emitieran las grabaciones en las que la superiora reconocía hacer roto su voto de castidad con un religioso.

Pruebas contra ella

En la sesión del juicio que se celebró el 27 de junio de 2023, el equipo legal de la diócesis demandada por las mojas de Texas reprodujo la grabación de la conversación que mantuvieron el obispo Michael Olson y la madre superiora el día en el que el prelado se presentó en el convento con el objetivo de comprobar si eran ciertos los hechos que se denunciaban en el informe que recibió el 24 de abril.

En ella, la propia Gerlach nombraba al un sacerdote de la Iglesia Redentorista Transalpina de Montana -el padre Bernard Marie- con el que la priora habría roto el voto de castidad. Por otra parte, Olson testificó que la hermana Francis Therese -su cuidadora y una persona muy próxima a la madre Teresa Agnes- le dijo que la relación entre la superiora y el religioso incluía "sexting" (término que hace referencia al envío de material audiovisual de contenido erótico o pornográfico).

La culpa, ¿del fentanilo?

La defensa de las demandantes aseguró -por su parte- que la madre superiora realizó estas afirmaciones en un momento en el no estaba en condiciones para responder, debido a que acababa de regresar del hospital después de una cirugía y estaba bajo los efectos de distintos medicamentos, como el fentanilo. "Estaba confundida", afirmaron.

Pero lo cierto es que al final las monjas terminaron retirando la demanda. Aunque consumaron el cisma del que se les acusó durante todo el proceso. Como anunciaron algunas voces hace meses, las carmelitas descalzas de Arlington terminaron rompiendo con Roma, a pesar de que restituyó a la abadesa expulsada.

Adúltera, sí

El Vaticano dio por buena la investigación realizada por Olson: la madre Teresa Agnes violó su voto de castidad con un sacerdote de otra diócesis. Sin embargo, considera que no medió coerción o violencia alguna, ni hubo abuso de su cargo por el hecho de utilizar los medios técnicos que tenía a su alcance como priora en sus controvertidas comunicaciones con el mencionado religioso. Así que decidió tirar por la calle de en medio.

"No poseía ningún poder real sobre su cómplice, un sacerdote de otra diócesis", recoge el comunicado de la diócesis del pasado 22 de mayo, "él no estaba sujeto a la autoridad de la madre Teresa Agnes como priora". Así explicaba la decisión del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de mantener las medidas adoptadas por el prelado pero devolver a su cargo a la priora, que después ha llevado a su comunidad al cisma.