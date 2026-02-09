Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago ha sido distinguido con el Premio Castilla y León de las Letras 2025, según ha acordado por mayoría el jurado del galardón, convocado por la Junta de Castilla y León.

El jurado ha valorado concederle este reconocimiento por su permanente compromiso ético y crítico y por una obra caracterizada por una mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño, que convierte las realidades humildes en materia literaria a través de distintos géneros.

Reconocimiento a una obra diversa

Según el fallo hecho público por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el jurado ha destacado que Sánchez Santiago sobresale especialmente por su obra poética, aunque también ha cultivado la narrativa, el ensayo y la crítica literaria. Esa diversidad de registros ha sido uno de los elementos tenidos en cuenta para otorgarle el premio en su edición correspondiente a 2025.

En el acta, el jurado subraya que su literatura traslada una reflexión ética constante, apoyada en la observación de lo cercano y lo cotidiano, con una atención particular a los detalles aparentemente menores, que adquieren dimensión literaria en su escritura.

Composición del jurado

El jurado de esta edición ha estado formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito literario y académico. Ha contado con la participación de Juan Manuel de Prada, escritor y Premio Castilla y León de las Letras 2021; Juan Antonio González Iglesias, poeta y catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca, galardonado en 2024; y José Luis Puerto, poeta y Premio Castilla y León de las Letras 2018.

También han integrado el jurado Carmen Morán, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Valladolid; Cristina Fanjul, periodista de Diario de León y escritora; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

Un premio a la lengua castellana

El Premio Castilla y León de las Letras tiene como finalidad distinguir la obra de aquellas personas o entidades cuya creación literaria haya contribuido de manera relevante al enriquecimiento y difusión de la lengua castellana en el mundo. Se convoca anualmente desde 1984 y es una de las modalidades de los Premios Castilla y León.

A lo largo de su historia, este galardón ha reconocido a figuras clave de la literatura española como Miguel Delibes, Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite, Antonio Gamoneda, Gonzalo Torrente Ballester, José María Merino o Fernando Arrabal, entre otros.

En la edición anterior, correspondiente a 2024, el premio recayó en Juan Antonio González Iglesias, mientras que en 2023 fue concedido a Fernando Arrabal y en 2022 a Fernando Sánchez Dragó.

Los Premios Castilla y León

Los Premios Castilla y León se convocan anualmente desde 1984 con el objetivo de reconocer la labor de personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad o que supongan una aportación destacada al saber universal, ya sea dentro o fuera del ámbito territorial de Castilla y León.

Además del Premio de las Letras, estos galardones cuentan con otras seis modalidades: Ciencias Sociales y Humanidades, Investigación Científica y Técnica e Innovación, Artes, Deporte, Valores Humanos y Sociales y Tauromaquia.

Tomás Sánchez Santiago se suma así a una nómina consolidada de autores que han marcado la historia literaria de Castilla y León, con una obra que ha sido reconocida por su coherencia, diversidad de géneros y atención a lo esencial.