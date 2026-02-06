La Junta coordina más de 1.100 incidencias por el temporal sin daños graves en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha gestionado 1.100 incidencias derivadas del episodio de meteorología adversa que afecta a la Comunidad desde el pasado 22 de enero, marcado por nevadas, fuertes rachas de viento, lluvias persistentes y episodios de avenidas. Según la Agencia de Protección Civil y Emergencias, la situación se ha desarrollado sin daños de especial consideración pese a su complejidad y duración.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha detallado que, desde el inicio del episodio, se han contabilizado 557 incidencias por nevadas, 318 por viento, 166 por lluvias y 59 relacionadas con avenidas. La mayor parte de los avisos han estado vinculados a problemas en la red viaria, especialmente retenciones y embolsamientos de vehículos pesados.

Durante los días 23 y 24 de enero, los efectos del temporal provocaron la retención de más de 1.300 camiones en distintos puntos de las carreteras que atraviesan Castilla y León. La normalidad se fue recuperando de forma progresiva y quedó completamente restablecida a lo largo de la jornada del día 24, según los datos oficiales.

Inundaciones localizadas y sin impacto urbano

El episodio de inundaciones comenzó el 27 de enero y ha provocado desbordamientos puntuales y de pequeña entidad. Estos se han concentrado principalmente en cauces secundarios y arroyos, con afecciones temporales a carreteras locales y provinciales, así como en zonas inundables previamente identificadas, sin impacto significativo en núcleos urbanos.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se subraya que las incidencias registradas no han requerido evacuaciones ni han generado daños relevantes en viviendas o infraestructuras críticas.

Situación actual y vigilancia activa

Durante la noche más reciente, la situación en la Comunidad ha sido tranquila. Únicamente se han registrado incidentes dispersos de carácter leve, sin afecciones relevantes ni necesidad de activar nuevos recursos extraordinarios. Las precipitaciones han sido menos intensas en las últimas horas, aunque se mantiene la vigilancia ante el riesgo de deshielos y el posible aumento de caudales en la red hidrográfica.

El Centro Coordinador de Emergencias continúa realizando labores de seguimiento permanente para anticipar posibles escenarios derivados de la evolución meteorológica.

Desembalses preventivos y coordinación hidráulica

Como medida preventiva, las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Miño-Sil y Tajo continúan ejecutando desembalses controlados en distintas presas de Castilla y León. El objetivo es laminar avenidas y garantizar la seguridad aguas abajo.

Estas actuaciones se desarrollan de forma coordinada, con información constante a las entidades locales y a los organismos afectados, manteniéndose activo el control de los niveles de los ríos y la evaluación de posibles riesgos asociados.

Durante el episodio se han llevado a cabo diversas intervenciones relevantes. Entre ellas, la movilización de la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) en Astorga, que prestó apoyo mediante iluminación y asistencia a conductores retenidos, así como el rescate de unas 200 personas en la estación de esquí de La Pinilla, en la provincia de Segovia, sin necesidad de traslados hospitalarios.

También se han realizado rescates de senderistas y esquiadores en zonas de montaña, además de la gestión de incidencias en suministros básicos, todas ellas resueltas. Asimismo, se activó el Plan INUNCYL en Situación 1 en las provincias de Ávila, Valladolid y Segovia, ya desactivado en el caso de Ávila.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias mantiene una coordinación permanente con los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, confederaciones hidrográficas, servicios sanitarios, el servicio de carreteras autonómico, la Dirección General de Tráfico, el operativo Infocal, la Agencia Estatal de Meteorología y las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

Está prevista una reunión de coordinación con los delegados territoriales para evaluar la evolución del episodio, revisar las actuaciones realizadas y reforzar las medidas preventivas ante la previsión meteorológica de los próximos días.