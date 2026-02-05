La situación extraordinaria de lluvias persistentes y continuas, con acumulaciones de 600 litros por metro cuadrado en las últimas horas, se prevé que continuará durante los próximos días aunque de forma más débil. Según informaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, "el viernes las lluvias serán más intermitentes."

Sin embargo, el sábado se volverán a intensificar las precipitaciones en zonas donde ya ha llovido mucho en días previos. Los modelos numéricos apuntan a que posiblemente sufriremos los efectos de una nueva borrasca (podría ser nombrada Marta) frente a las costas del Atlántico, ha informado a EFE el meteorólogo Francisco Martín, colaborador de Meteored, tras añadir que al menos hasta el martes parece que seguirá lloviendo.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Temporal atlántico. ➡️ El viernes las lluvias serán más intermitentes, pero el sábado se volverán a intensificar en zonas donde ya ha llovido mucho en días previos. El domingo irán a menos. + info 👉 https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/8n5t95id9c — AEMET (@AEMET_Esp) February 5, 2026

¿Por que llueve tanto?

Según Francisco Martín, "el gran ausente" en el actual escenario de persistentes lluvias tras más de diez días en el país y especialmente en Andalucía por el paso de sucesivas borrascas es el anticiclón de las Azores. Este anticiclón ha sido "empujado hacia zonas anormalmente bajas", se ha tenido que "refugiar" en latitudes muy bajas, ha añadido el experto.

Al menos hasta el martes, ha dicho, se prevé que seguirá lloviendo, aunque no de forma tan intensa como estos días. El problema es que "llover sobre mojado es algo muy peligroso", ha advertido. Y a partir del martes, el escenario más posible es que los frentes ya pasen por Galicia y afecten al noroeste de la península y Cantábrico, como es lo habitual.

La clave está en los anticiclones de bloqueo, una especie de "guardián de tráfico" de borrascas. Y ahora mismo, hay un anticiclón de bloqueo muy potente y extenso situado sobre la zona ártica, Groenlandia e Islandia y está provocando que las borrascas "emigren" más al sur cuando su paso natural es por las islas británicas, Escandinavia, Alemania....

Algunas de las borrascas de alto impacto, con fuertes vientos como ingrediente principal, llegadas a la península en los últimos días han conseguido bajar de latitud captando masas de aire tropical y subtropical, generando lo que se conoce como río atmosférico.

¿Qué es un río atmosférico?

"Es una cinta transportadora concentrada, de alto contenido de humedad que se genera en zonas subtropicales o tropicales"; tras atravesar el Atlántico e impactar en tierra deja precipitaciones, ha explicado el meteorólogo. "Los ríos atmosféricos por definición son precursores de inundaciones", ha advertido.

La borrasca Leonardo en concreto ha logrado generar un río atmosférico "que ha arrancado desde las aguas cálidas del Caribe".