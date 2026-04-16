Un tren arrolla a una persona a su llegada a Palencia

Un AVE con destino Gijón ha arrollado a una persona a su llegada a la estación de Palencia. De momento se desconoce los motivos del suceso ni el estado del ciudadano. Desde la megafonía del tren se ha avisado de que se trata de un arrollamiento y se desconoce el tiempo que va a estar interrumpido el servicio, que será cuando se proceda al levantamiento del cuerpo.

Se encuentra interrumpida el tráfico ferroviario a su paso por Palencia por un accidente con una persona en un punto de paso no autorizado. — INFOAdif (@InfoAdif) April 16, 2026

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