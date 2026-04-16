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Castilla y León

Un tren arrolla a una persona a su llegada a Palencia

El AVE ha salido a las 15h de la estación de Chamartín con destino Gijón.

Libertad Digital
El AVE ha salido a las 15h de la estación de Chamartín con destino Gijón.
Vista desde dentro del tren de la zona donde se ha producido el accidente. | David Alonso

Un AVE con destino Gijón ha arrollado a una persona a su llegada a la estación de Palencia. De momento se desconoce los motivos del suceso ni el estado del ciudadano. Desde la megafonía del tren se ha avisado de que se trata de un arrollamiento y se desconoce el tiempo que va a estar interrumpido el servicio, que será cuando se proceda al levantamiento del cuerpo.

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