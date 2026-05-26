Jonathan Andic abandona temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa

Jonathan Andic, primogénito de Isak Andic, el fundador de Mango, ha comunicado este martes que abandona temporalmente la vicepresidencia de Mango, la compañía fundada por su padre. Quiere centrarse en su defensa ante la investigación que le señala como presunto autor de la muerte de su padre durante una excursión por los alrededores del monasterio de Montserrat.

A tal efecto, ha publicado una carta en la que, además de anunciar su cese temporal, afirma que "se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad". En el escrito, Jonathan Andic afirma sentirse dolido, frustrado e impotente frente a "un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona".

Dice también que "quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien".

En cuanto al abandono temporal de la vicepresidencia de la compañía, afirma que "la atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a Mango, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales". Jonathan Andic presagia que el pleito será largo y que desmontar la versión elaborada por los Mossos d'Esquadra "exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa". "Necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia", señala Andic.

La investigación

En estos momentos, Andic se encuentra en libertad tras haber depositado una fianza de un millón de euros. Tiene orden de presentarse cada semana en el juzgado, se le ha retirado el pasaporte y no puede salir de España. El pasado 19 de mayo, los Mossos anunciaron a través de La Vanguardia que Jonathan había sido detenido por la muerte de su padre —acontecida en diciembre de 2024— y conducido al Juzgado de Martorell, donde se le tomaría declaración.

Jonathan Andic fue esposado y sometido a la pena del telediario por los agentes autonómicos. Tras quedar en libertad, se difundió parte de la investigación de los Mossos, centrada en las supuestas contradicciones en las declaraciones de Jonathan, en la pérdida de un móvil, en la aparición de una huella "artificial" en el lugar donde cayó Isak Andic y en conversaciones registradas en el móvil del padre que revelaban una relación difícil entre ambos.

El aluvión de detalles ofrecidos por los Mossos obligó a la defensa de Andic a salir del paso y anunciar que su patrocinado había pedido volver a declarar ante el juzgado. Mientras tanto, afloraban nuevos detalles, esta vez relativos a probables deficiencias en la investigación policial. Así, trascendió que ningún informe policial recogía el hecho de que Jonathan fuera atendido por dos excursionistas media hora después de la muerte de su padre. O que la huella que para los Mossos es una prueba evidente se había tomado de forma contraria a las más elementales recomendaciones forenses, por lo que podía estar contaminada.

La defensa de Jonathan Andic ha contratado a la agencia de detectives Método 3 para tratar de desmontar la investigación de los Mossos.