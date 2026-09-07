Dos heridos graves tras una explosión en la Facultad de Química de Tarragona

Dos de las tres personas afectadas por una explosión en la Facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, se encuentran en estado grave, según han informado fuentes del Sistema de Emergencias Médicas a Europa Press. Los heridos graves son un hombre y una mujer, ambos trasladados al Hospital Joan XXIII de Tarragona. La tercera afectada, otra mujer, ha sido evacuada en estado menos grave al Hospital de Santa Tecla.

El suceso se produjo sobre las 09:17 horas en la vitrina del laboratorio de bioquímica de la Facultad de Química, situada en la calle Marcel·lí Domingo. Según han informado los Bomberos de la Generalidad, la explosión ocurrió mientras se realizaba un trasvase de ácido nítrico de un recipiente a otro y los tres afectados sufrieron quemaduras como consecuencia de la explosión.

S'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcel·lí Domingo, durant la manipulació de productes químics (avís 09.17h @112). Tres persones han resultat ferides. Estem treballant 7 🚒 i #GRIT #bomberscat — Bombers (@bomberscat) September 7, 2026

Despliegue de emergencias y daños en el laboratorio

El Sistema de Emergencias Médicas activó seis ambulancias y un equipo territorial para atender el incidente. Los Bomberos de la Generalidad desplazaron por su parte siete unidades terrestres y el Grupo de Apoyo en Incidentes con presencia de riesgos tecnológicos (GRIT).

La intervención se concentró en la zona del laboratorio afectada por la explosión que, aunque provocó daños en esa parte de la instalación, no se registró afectación estructural en el edificio. Los servicios de emergencia atendieron a las tres personas afectadas y trasladaron a los heridos a los dos centros hospitalarios de Tarragona indicados.