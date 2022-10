Si tienes el cabello muy fino o simplemente quieres darle un toque de volumen al mismo, existen productos que pueden ayudarte con esto. Los polvos para dar volumen al pelo como los Schwarzkopf Osis+ , son una solución que te permitirá ahuecar las raíces del pelo, haciendo que se pueda lograr un mayor volumen en el peinado.

Estos son unos productos que son unisex, y pueden ser usados siempre que se busque tener un efecto de cabello mucho más abundante, y que los peinados duren más tiempo. Sin embargo, existen muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, por lo que tomar una buena decisión de compra no siempre es fácil.

¿Cuáles son los mejores polvos para dar volumen al pelo del mercado?

Encontrar unos buenos polvos para dar volumen al pelo no es fácil, y con un buen producto mejorarás el aspecto de tu cabello en pocos segundos. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado para que tomes una buena decisión de compra. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Polvos para dar volumen al pelo Schwarzkopf Osis+

Sin duda alguna este es uno de los mejores polvos para dar volumen al pelo que encontraremos en el mercado. Este tiene un efecto matificador que deja un suave efecto mate en el cabello, y permite tener un peinado mucho más sencillo incluso en cabellos grasos. Es un producto que se aplica sobre el cabello seco, y su aplicación es sencilla, porque bastará con frotarlo sobre las manos y aplicarlo sobre el cabello dando el estilo y textura que desees.

Es un polvo ideal para elevar los límites de tus looks, garantizando así que se tendrá un acabado completamente creativo en tu cabello. El efecto que tiene da mucho volumen, y ofrece una gran facilidad para manejar el cabello. Ofrece una fijación que es fuerte, y permite tener unos resultados mate por lo que no arruinarán en absoluto tu cabello.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "hace su papel, es un excelente producto y es de los mejores productos para el cabello". Por otra parte, destacan que "es ideal para el pelo fino que no tiene volumen, por con los polvos se puede moldear fácilmente y parece que hay mucha más cantidad, además dura bastante". Esta es una opción bastante buena a tener en cuenta, en especial porque ofrece una fijación muy buena y aporta mucho volumen al cabello.

2. Polvos para dar volumen al pelo Slick Gorilla Hair Styling Powder

Este es un producto que permite dar al cabello un aspecto que es muy natural, dejando un acabado mate. Te dará mucho volumen en el cabello, elevándolo desde la raíz para que tengas una cabellera que se verá mucho más abundante. Ofrece una retención del cabello completamente invisible, por lo que no se verá ningún tipo de residuo en el cabello como puede suceder con la gomina.

Tiene una gran fuerza para mantener el cabello en el estilo que desees, y aporta mucho volumen. Es un producto que es adecuado tanto para hombre como para mujer sin ningún tipo de inconvenientes. Recibirás un total de 20 gramos de polvo, que tiene una gran durabilidad, y del que se debe aplicar muy poco para conseguir el efecto deseado.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "ofrece una excelente fijación, permite dar la forma que necesitas en el cabello par que cubra mejor, y mantiene el efecto seco". También destacan que "puedes hacer con el pelo lo que quieras, se mantiene peinado durante muchas horas y es fácil de aplicar para quienes no tienen mucha experiencia en peinados". Esta es una opción muy buena a tener en cuenta, que fija bastante bien el cabello y no mancha.

3. Polvos para dar volumen al pelo Da Dude Da Power Powder

Se trata de una cera en polvo para pelo, que funciona perfectamente, y que ofrece unos acabados de salón para tu cabello. A diferencia de otros productos en polvo este viene con un cómodo spray para una aplicación mucho más sencilla. Se puede aplicar fácilmente en las raíces del pelo, lo que permite que puedas conseguir una aplicación bastante efectiva. Únicamente se requiere de una pequeña cantidad para conseguir un efecto voluminizador bastante efectivo.

Este modelo está pensado especialmente para añadir volumen extra de inmediato, dejando siempre un aspecto que es muy natural en el cabello. Tiene un efecto de champú seco, lo que te ahorrará tiempo cuando no puedes lavarte el pelo, por lo que no tendrás una sensación grasa. El cabello se verá y se sentirá genial, siendo un producto que puede ser usado tanto por hombres como por mujeres.

Las reseñas que tienen los usuarios respecto a este producto son muy positivas, asegurando que "cumple con su función, aunque el sistema para echar los polvos solo funciona con un tercio del bote, por lo que tienes que abrirlo para usarlo por completo". Además, afirman que "es excelente para dar volumen, es muy duradero y aunque el bote es pequeño cunde bastante, siendo necesaria poca cantidad para cumplir su cometido".

4. Polvos para dar volumen al pelo NISHMAN P1

Estos son unos polvos moldeadores que permiten conseguir un volumen natural en todo el cabello de una forma bastante rápida. Ofrece un volumen definitivo con máxima durabilidad, lo que permite que puedas conseguir un gran volumen en el cabello. Ofrece un toque mate, por lo que tu cabello lucirá siempre perfecto.

No engrasa en absoluto el cabello, y permite lucir un peinado perfecto durante todo el día. Además, se puede lavar muy fácil con cualquier champú normal, y es apto para todo tipo de cabellos sin ningún tipo de inconveniente. Permite tener peinados con los más altos estándares lo que permite crear unos looks extraordinarios. No deja ningún tipo de líneas blancas ni residuos grasos en el cabello, aportando una sensación totalmente natural.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es bastante aceptable, deja el pelo de la forma que tu quieras y moldea el pelo muy bien". Por otra parte, destacan que "es una muy buena opción, no apelmaza ni ensucia el pelo, y sirve muy bien para dar volumen y moldear el pelo".

5. Polvos para dar volumen al pelo American Crew Bosst Powder

Se trata de un modelo que permite tener un gran volumen al cabello, y que agrega una textura dramática al cabello desafiando la gravedad. Se puede combinar con casi cualquier producto, lo que garantizará que se tenga una gran versatilidad a la hora de usarlo. Impide que el volumen se baje, y resiste cualquier tipo de agente externo, fijando el cabello y dejándolo completamente flexible.

Para su uso bastará con verter una pequeña cantidad de polvo en la mano y espolvorear ligeramente sobre el cabello seco. Este producto permite conseguir el look y definición deseados sin que se vaya a dañar el cabello. Aporta cuerpo, grosor y textura al cabello, dejando un acabado mate y con un brillo bajo. Se recomienda espolvorear una generosa cantidad directamente en la raíz del cabello y utilizar los dedos para separar el cabello por secciones para que alcance el cuero cabelludo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "ofrece la mejor fijación y volumen sin ningún tipo de apelmazamiento, y son si duda los mejores del mercado". También destacan que "estos polvos son muy buenos, tienen muy buena fijación, no presentan olor y se eliminan muy fácilmente con agua".

6. Polvos para dar volumen al pelo Salerm Cosmetics Volume Dust

Este es un polvo matificador que permite controlar el estilo ofreciendo una fijación que es muy ligera y una textura sin peso en el cabello. Permite crear tu propio estilo con volumen, duradero y sin apelmazar el cabello en absoluto. Es ideal cuando tienes el cabello muy fino o poco denso para conseguir una gran versatilidad de uso.

Su fórmula contiene sílica y activos Soft Focus, para aportar un efecto completamente mate en el cabello. De esta forma, se puede tener una mayor densidad visual para que luzcas el cabello como siempre quisiste. Se recomienda aplicar sobre la raíz y dar la forma deseada al cabello. Es un producto que se puede usar tanto para hombres como para mujeres, y viene un total de 10 gramos de producto.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "va muy bien, funcional y es muy fácil de transportar para tenerlo a la mano siempre que lo necesites". Además, destacan que "ofrece una buena fijación, permite tener peinados fijos todo el día, y es un producto que es muy bueno". Basta con ponerse solo un poco en el pelo, y te lo puedes moldear fácilmente a tu gusto.

7. Polvos para dar volumen al pelo Dioche Best+

Se trata de un polvo para dar volumen al pelo que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Este permite tener un cabello mucho más esponjoso, realzando visualmente el volumen del cabello, eliminando la sensación grasosa en el cabello. Se puede usar tanto para hombres como para mujeres, sin producir ningún tipo de daño en el cabello, y siendo muy agradable con la piel.

Para su aplicación se recomienda tener el cabello seco, y así se tendrá un peinado mate y con un toque natural. Es totalmente seguro para su uso, porque no tiene ningún ingrediente que sea tóxico, y puede durar perfectamente durante todo el día. Se puede aplicar directamente sobre el cabello o espolvorear sobre las manos para conseguir así un toque único en tu cabello.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es genial para fijar y moldear, es un producto que es bastante aceptable". Por otra parte, destacan que "es un producto que tiene muy buena calidad, y que deja una textura mate muy agradable en el cabello".

8. Polvos para dar volumen al pelo Schwarzkopf got2b Powder’ful Volumen Styling

Si estás buscando unos polvos para dar volumen al pelo barato, no cabe duda de que esta es una opción bastante buena. Permite tener un volumen instantáneo para que puedas tener un estilo como te gusta y a otro nivel. Viene con una fórmula que es muy ligera, y puedes aplicarlo de una forma muy sencilla.

Para un mejor resultado se recomienda aplicar directamente en la raíz del pelo, para obtener un peinado que será especialmente voluminoso. Puedes tener un estilo único en menos de 10 segundos, siendo un polvo que es muy fácil de aplicar. Tiene una fórmula vegana, por lo que no te encontrarás con ningún ingrediente de origen animal, lo que garantizará que será una fórmula mucho más amigable.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es impresionante para levantar el cabello fino, y solo se necesita una pequeña espolvoreada a la vez". También destacan que "tiene un agradable olor, es muy voluminizante y da una textura que es discreta sin parecer que llevas un producto para el cabello". Este es un modelo que funciona, y que deja el cabello con mucho volumen, además de que es muy barato.

Consejos para comprar unos buenos polvos para dar volumen al pelo: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unos buenos polvos para dar volumen al pelo tendremos que fijarnos en algunos aspectos importantes. Para tomar una buena decisión deberíamos ver lo siguiente:

Efecto

Es importante tener claro el efecto que queremos en los polvos para dar volumen al pelo, porque no todos son iguales. Algunos únicamente ofrecen fijación al cabello, pero sin ningún tipo de ventaja extra.

Los más populares son los que permiten tener un efecto mate en el cabello, en especial porque estos permiten conseguir un efecto mucho más natural en el peinado. Si tienes el cabello grasoso, no cabe duda de que estos polvos son los que debes escoger, porque permitirán que tu cabello luzca mucho mejor.

Aplicación

Algunos de estos productos vienen con un aplicador para facilitar la aplicación directamente en el cuero cabelludo. Sin embargo, esto no es lo más común, puesto que la mayoría vienen para que lo apliquemos en nuestra mano y luego en el cabello.

Debemos escoger unos polvos que sean de fácil aplicación, los cuales no requieran de una gran cantidad para cumplir con su objetivo. Lo ideal es optar por los polvos que ofrezcan una fijación bastante buena y que en muy poco tiempo tengas el volumen que quieres.

Facilidad para retirarlos

No todos los productos para el cabello son iguales, y algunos se quedan más pegados que otros. Por este motivo, es imprescindible que escojamos un producto que sea fácil de retirar al final del día de nuestro cabello.

Algunos de estos polvos requieren que se realice un lavado con agua y champú para que se puedan retirar del pelo. Sin embargo, otros productos son mucho más fáciles de quitar y simplemente con agregar un poco de agua será más que suficiente.

Deben ser invisibles

Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque muchos productos para el pelo como la gomina pueden dejar residuos que se notan. Esto puede hacer que se produzca un efecto indeseado porque el pelo puede parecer muy sucio, incluso si la aplicas cuando tengas el pelo recién lavado.

Por este motivo, debemos buscar polvos que no dejen ningún tipo de residuos, y que permitan conseguir un peinado sin dejar tu pelo sucio. En este aspecto también será importante seguir las instrucciones del fabricante al pie de la letra, para que no vayamos a aplicar un exceso de producto que también podría generar estos efectos indeseados.

¿Qué son los polvos para dar volumen al pelo?

Los polvos para dar volumen al pelo también se conocen como polvos mates o matificantes. Estos llevan partículas de fibra, que se pega de forma natural al cabello con la finalidad de darle más textura al cabello.

La gran mayoría de ellos absorberán la grasa del pelo, dando una imagen de que siempre llevarás un cabello limpio. Normalmente cuentan con formulaciones naturales, por lo que es difícil que puedan generar cualquier tipo de reacción alérgica indeseada.

¿Para qué sirven los polvos para dar volumen al pelo?

Básicamente este tipo de polvos se utilizan para lucir una melena que se verá mucho más voluminosa y para que tu peinado esté lleno de vida. Permiten un moldeado mucho más fácil de tu pelo, lo que permite que puedas tener el estilo que más te guste, lo que permitirá que puedas conseguir un estilo definido.

Además, están pensados para no dejar un toque graso como puede hacer la gomina, lo que hace que tu cabello luzca siempre natural. Gracias a su efecto mate, el cabello se verá siempre limpio y libre de cualquier tipo de grasa o suciedad.

¿Cómo se aplican los polvos para dar volumen al pelo?

Estos polvos son muy fáciles de aplicar, y normalmente se recomienda hacerlo con el cabello totalmente seco. Algunos vienen con un aplicador que permite echarlos en tu cabello como si fuera sal y luego moldear tu cabello como prefieras para llevar tu propio estilo.

Sin embargo, en algunos casos también puedes aplicarlos en tus manos y luego repartirlo por todo el peinado. Lo ideal es utilizar los dedos para moldear cada mechón, y que así se pueda esculpir tu cabello como lo desees. Una vez que termines la aplicación no será necesario que peines más, porque no se quedará ningún resto en la cabeza.

Si quieres conseguir un volumen mucho más marcado, puedes pasarte el secador con el difusor ahuecando el pelo. Este proceso siempre se debe realizar desde la raíz hasta las puntas para conseguir un efecto de volumen XXL, y que tu pelo se vea mucho más llamativo.

¿Qué es mejor entre champú seco o polvos para dar volumen?

Cuando hablamos de champú seco, estamos hablando de un producto que no está diseñado para limpiar el pelo. Este es un producto que está hecho con un polvo activo como el almidón que permite absorber la suciedad, sudor y grasa, pero no limpia.

Esto tampoco dará volumen, por lo que, si queremos mayor volumen en nuestro pelo, lo ideal es optar por los polvos para dar volumen al pelo. Debemos considerar que el champú seco no siempre es en formato de polvo, sino que también se puede encontrar en crema o en aerosol.

Este es un producto que se debe usar únicamente cuando tenemos prisa, pero nunca podrá sustituir un lavado con champú tradicional.

Ventajas que tienen los polvos para dar volumen al pelo

Cuando se tiene un cabello fino se busca a toda costa tener un cabello que sea más voluminoso, y para ello los polvos para dar volumen al pelo son ideales. Esto especialmente porque proporcionan una mayor densidad y un volumen real al cabello. Dentro de las ventajas que tienen estarán:

Se adhieren al cabello para tener una mayor densidad en el cabello de forma natural.

Dejan el cabello mucho más manejable y podrás peinarte como más te uste.

Actúan sobre la raíz del cabello para que tengas un volumen mucho mayor.

Aportan un toque natural al cabello.

Son muy fáciles de aplicar.

Estos son productos para el cabello que son muy útiles, si buscas un peinado muy voluminoso y va muy bien con los nuevos looks que están de moda que se llaman del día después. Que consisten en el lavado del cabello en días intermitentes, por lo que estos polvos cobran especial relevancia.

Sin embargo, a la hora de aplicar estos polvos debemos tener mucho cuidado, en especial porque no debemos aplicar un exceso de producto. Si lo hacemos podremos conseguir un efecto que no será favorecedor, e incluso nuestro pelo podría verse sucio.