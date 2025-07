Andrea Valero se alza con la corona y se convierte en Miss Universe Spain 2025: "Estoy feliz"

Andrea Valero es gallega, de La Coruña y criada en Marbella. Tiene 28 años y mide 1,70 cm. "He venido a este certamen muy motivada y con una gran ilusión. Durante le final pasé muchos nervios y ahora estoy muy emocionada y asimilando todo lo ocurrido. El 21 de noviembre será el certamen internacional en Tailandia. Cuando vi que iba pasando los tops el 10, el 5 y el 3, fue tremendo. Cuando llegó el minuto final, que es el más importante, yo creo mucho en mí misma. Tengo una empresa de viajes de lujo en los que se vive experiencias únicas. Este trabajo me permite compaginarlo con haber conseguido el título. Vivo entre Dubái y España. Soy autónoma y flexible y lo tengo muy fácil. Esto no va a ser un obstáculo", así me lo contó.

En el transcurso de la conversación, al preguntarle por como estaba a nivel personal, me confesó que no tenía novio. "No tenido suerte en el amor. Soy soltera. A los 18 años me fui a Milán y a París a estudiar Fashion Business. Soy bilingüe y también hablo algo de francés. Mis padres han estado conmigo al igual que mi hermana. Me han dicho que están muy orgullosas. La verdad es que todo esto ha sido una experiencia increíble. Mi relación con las compañeras ha sido buena, siempre tienes más afinidad con unas que con otras y tengo que decir que, con mi compañera de cuarto, la representante de la Comunidad Valenciana ha sido inmejorable. Nos hemos hecho super amigas y eso es lo que me llevo", afirmó.

Andrea Valero es la nueva Miss Universe Spain y la primera Dama de Honor es Rosalia Daud, representante de Canarias, seguida de la segunda Julietta Salvatierra, representante de Andalucía.