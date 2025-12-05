El sérum español de ácido hialurónico que realmente funciona en 28 días

Todos hemos oído hablar del ácido hialurónico, pero existen muchos mitos acerca de él y de sus usos. Su presencia en cremas y sérums se ha disparado, pero también lo han hecho los mitos y las confusiones: ¿todos son iguales? ¿Por qué unos funcionan y otros no? ¿Existe realmente un producto capaz de transformar la piel en menos de un mes?

La respuesta, según la ciencia, es que no todos los ácidos hialurónicos son eficaces… pero algunos sí destacan por encima del resto. Y ahí es donde entra Serum Origin, un sérum fabricado íntegramente en España que se ha convertido en un fenómeno de ventas llegando a vender una unidad por minuto y creado colas de hasta dos horas. ¿La razón? Una combinación de rigor científico, innovación tecnológica y resultados que, por una vez, no se quedan en el marketing. Ahora además, y gracias al cofre de edición limitada que la firma ha creado para estas Navidades, este producto se podrá conseguir junto con su mejor acompañante, la famosa Calming Cream por solo 60€. Este cofre único ya está disponible en la web de Sibari Republic, aunque la marca advierte de que las unidades son muy limitadas y podrían agotarse como ya ha ocurrido en varias ocasiones con los productos de firma.

Un ingrediente conocido, pero no siempre bien utilizado

"El ácido hialurónico es un componente natural de la piel responsable de mantener su hidratación y jugosidad. A partir de los 25 años empezamos a perder el ácido hialurónico de nuestra piel, por eso es adecuado incorporar productos que lo suplementen para que nos ayuden a hidratar la piel y reducir las arrugas" nos explica la Dra. María Moneo Sánchez, responsable de I+D+i de Sibari Republic.

Esa explicación científica ayuda a comprender por qué tantas marcas lo incorporan a sus fórmulas. Pero también por qué muchos productos parecen no hacer nada. "No basta con añadir un poquito de ácido hialurónico en una base acuosa", aclara la doctora. "La eficacia depende de la concentración, del peso molecular y del proceso de fabricación. Si uno falla, el producto no funciona", añade.

La concentración es una de las claves para que un producto funcione. No vale con un poco de ácido hialurónico en agua. "Nuestro Serum Origin es como una gelatina y esto es debido a su alta concentración. El ácido hialurónico tiene propiedades viscoelásticas, lo que significa que en reposo es más viscoso que cuando le ejercemos una fuerza sobre él. Esto es muy visible en el Serum Origin. Debido a la altísima concentración de activos que tiene, al dispensarlo es un gel, pero al masajearlo se vuelve casi líquido", explica la Dra. Moneo Sánchez.

La textura del Serum Origin es otra de las claves del éxito del producto, ya que se absorbe con mucha facilidad y deja un rostro completamente hidratado sin ningún tipo de residuo. "La textura gusta tanto a mujeres como hombres. En el cofre de Navidad que hemos lanzado hemos añadido el Serum Origin junto con la Calming Cream, una combinación que consigue un rostro totalmente hidratado, pero sin aportar ningún tipo de brillo ni residuo sobre la piel", añade Beitia. Durante esta campaña navideña, el sérum puede conseguirse por solo 60 euros en un cofre de edición limitada, una oportunidad perfecta para regalar cosmética 100% española. Eso sí: el pack estará disponible solo hasta fin de existencias, y la demanda apunta a que podría agotarse pronto.

Otro de los puntos críticos en la eficacia de los productos con ácido hialurónico es el peso molecular. "No es fácil penetrar en la piel y el ácido hialurónico es una molécula muy grande. Es por ello que siempre tenemos que buscar productos que combinen varios pesos. El de alto hidratará en superficie, y los de más bajo rellenarán las arrugas y aportarán una hidratación en las capas más profundas.", explican. El Serum Origin combina 3 pesos moleculares distintos. Además, Sibari Republic pertenece al grupo farmacéutico español i+Med que cuenta con un equipo científico de 100 investigadores y 14 patentes en tecnologías de vehiculización. "Somos expertos en hacer que los activos lleguen a la célula diana, es decir, a donde queremos que actúen. Esto marca la diferencia en la eficacia de nuestros productos", aclaran. El Serum Origin ha demostrado clínicamente, bajo supervisión dermatológica, que es capaz de reducir el 8% de las arrugas ya en las primeras 24h y que a los 28 días reduce hasta el 58%.

Sibari Republic cuenta con un proceso de producción propio llamado Slow Manufacturing Process. "Realmente aquí es donde reside el gran secreto. Para conseguir que el ácido hialurónico funcione es fundamental mantener su estructura tridimensional.", Existen muy pocas marcas que cuiden tanto el proceso de producción como lo hace Sibari Republic. "Fabricamos en pequeños lotes y a velocidades de agitación y temperaturas muy controladas. Esto garantiza que la estructura y propiedades del activo perduren para conseguir la máxima eficacia."

El éxito de este sérum y de Sibari Republic no es casualidad, sino el resultado de largos años de investigación que han hecho posible que la firma ofrezca 4 líneas cosméticas especializadas dirigidas a los públicos más exigentes que quieren resultados visibles y no simples promesas de marketing. No perdáis la oportunidad de probar y regalar los excelentes productos de esta marca española que ha sabido entender las necesidades del público y aplicar su conocimiento para darle respuesta. Podréis conseguir todos sus productos, tanto en su tienda física de Madrid, ubicada en Ortega y Gasset 58, como en su web. Además del cofre navideño de edición limitada, un formato del que la marca advierte que está teniendo un gran éxito y que podría agotarse, Sibari Republic ofrecerá hasta el día previo a Reyes la posibilidad de crear cofres personalizados, combinando distintos productos con descuentos de hasta el 50%. Una oportunidad destacada para acceder a fórmulas desarrolladas íntegramente por científicos españoles.