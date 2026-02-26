La lucha contra la alopecia ha dado un vuelco tecnológico gracias al desarrollo de un dispositivo de fototerapia textil basado en OLED de infrarrojo cercano (NIR). Este sistema, diseñado por investigadores del KAIST (Corea del Sur) y la City University of Hong Kong, permite integrar el tratamiento en prendas cotidianas como gorras o sombreros, superando las limitaciones de los fármacos tradicionales como el minoxidil o el finasteride. El estudio, publicado en Nature Communications, demuestra que esta luz "a la carta" es capaz de penetrar en el cuero cabelludo y activar las células de la papila dérmica humana (hDPC), claves en la regeneración capilar.

Un 91,6% menos de envejecimiento folicular

La clave del éxito reside en una estructura de microcavidad que permite ajustar el pico de emisión de luz exactamente a los 730-740 nm, la longitud de onda óptima para el folículo. En pruebas in vitro, esta irradiación precisa logró reducir en un 91,6% la actividad de la ẞ-galactosidasa, un marcador directamente vinculado al envejecimiento de las células del cabello. Además, el sistema OLED fomentó una mayor migración celular en comparación con los dispositivos LED rojos convencionales.

"Los tratamientos farmacológicos a menudo incurren en efectos secundarios sistémicos, como desequilibrios hormonales y trastornos del estado de ánimo", señalan los autores del estudio. Frente a esto, la fotomodulación (PBM) ofrece una alternativa no invasiva y sin riesgos químicos.

Gorra inteligente: flexible, sumergible y segura

A diferencia de los actuales cascos rígidos y pesados, este dispositivo textil tiene un grosor inferior a 1 µm y es extraordinariamente resistente. Las pruebas de laboratorio confirman su robustez mecánica: puede doblarse hasta 10.000 veces con un radio de 2 mm sin perder rendimiento. Además, el tejido es totalmente impermeable, manteniendo el 90% de su capacidad tras 50 horas de inmersión en agua.

Otro aspecto crítico es la seguridad térmica. Tras 20 minutos de funcionamiento continuo, la superficie en contacto con la piel se mantiene por debajo de los 30 °C, lo que elimina cualquier riesgo de quemaduras. Esta característica permite su uso tanto en interiores como en exteriores durante las actividades diarias.

Superando la era de los LED rígidos

Los sistemas de fototerapia actuales suelen basarse en paneles de LED o láseres rígidos que ofrecen una iluminación no uniforme (puntos de calor) y restringen la movilidad del usuario. La tecnología OLED textil, por el contrario, actúa como una fuente de área plana, garantizando que la dosis de luz sea homogénea en toda la superficie tratada del cuero cabelludo.

"Este diseño ofrece contacto conforme con el cuero cabelludo y emplea una fuente de área OLED en lugar de emisores puntuales", subraya la investigación. Con la integración en gorras de tipo bucket o gorras de béisbol, el paciente puede recibir el tratamiento de forma discreta y cómoda.

