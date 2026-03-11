Los perfumes más vendidos del mundo
La perfumería se ha convertido en un fenómeno mundial en el que la fragancia no solo es importante, también el diseño del frasco y el marketing de marca que lo rodea.
Chanel nº 5
Un perfume icónico y atemporal, objeto de deseo para muchas mujeres y un clásico indispensable para tantas generaciones. Coco Chanel buscaba un perfume que se sintiera exclusivo y más de un siglo después de su creación, es el más vendido del mundo.
Sauvage Dior
El perfume masculino de Dior ocupa el segundo lugar de la lista. Para componerlo, Dior encontró su inspiración en las inmensas extensiones vírgenes bajo una noche teñida de azul, a la hora en la que se eleva el intenso aroma de un fuego crepitante. Su estela se traduce en notas de mandarina, haba tonka y madera de sándalo.
J'adore Dior
El agua de perfume de Dior es un clásico de la marca. La flores de rosa centifolia, jazmín sambac y ylang-ylang están rodeadas por ricos acentos de sándalo y realzadas por una nota de tuberosa. Una composición poderosa y deslumbrante, un sueño floral que se extiende infinitamente.
La vie est belle de Lancome
Una fragancia floral popular con notas de vainilla, praline e iris cuya imagen es desde hace años la actriz Julia Roberts.
Coco Madmoiselle de Chanel
Una fragancia destinada a la mujer joven y segura de sí misma que combina la frescura de los cítricos con la suavidad de las flores y una profundidad amaderada. Un nuevo clásico de Chanel para las nuevas generaciones.
Baccarat Rouge
Baccarat Rouge 540 nació del encuentro de Maison Francis Kurkdjian y de la cristalería Baccarat, y este eau de parfum, que evoca tanto la transparencia como la densidad del cristal, celebra su 250 aniversario.
Libre de Yves Saint Laurent
Libre rinde homenaje al valor más duradero y que mejor define a YSL: la libertad. La sensualidad ardiente de los azahares de Marruecos se combina con el toque aromático atrevido de la lavanda de Francia. La lavanda, que tradicionalmente se usa en la perfumería masculina, adquiere una faceta ultrafemenina para crear una fragancia de alta costura con el singular toque andrógino de YSL.
Acqua di Gio de Giorgio Armani
La fragancia masculina mas icónica de Giorgio Armani inspirada en el Mediterráneo simboliza la perfección de la naturaleza y el poder del mar.
Light Blue de Dolce & Gabbana
Una salida deliciosa con limón siciliano y manzana verde que te hace sentir en la costa de Amalfi.
Good Girl de Carolina Herrera
Las cualidades dulces y seductoras del jazmín aportan una brillante feminidad a Good Girl. El rico y aromático cacao y la embriagadora haba tonka expresan el lado misterioso de Good Girl, mientras que la almendra y el café le aportan notas de audaz vitalidad. Combinando la estética de alta costura con la experiencia técnica, el zapato de tacón Good Girl es un reflejo de las poderosas mujeres en las que se inspira su diseño.
Bleu de Chanel
El perfume Bleu de Chanel para hombre es una fragancia elegante y versátil que combina frescura cítrica con una base amaderada intensa.
Black Opium de Yves Saint Laurent
Adictiva y atrevida, la mujer Black Opium encarna el espíritu joven y atrevido de Yves Saint Laurent. Empoderada, carismática y segura de sí misma, expresa una feminidad glamurosa pero impertinente.
One Million de Paco Rabanne
One Million es el perfume de hombre estrella de Paco Rabanne que desde su lanzamiento no ha dejado de causar sensación. Es un aroma que se reconoce y que deja huella allá donde va. La sensualidad y la frescura que transmite forman parte de su identidad única que cuenta con la audacia del cuero más genuino y la dualidad entre un pulso salado y amaderado con toques florales y especiados.
CK One de Calvin Klein
Eau de Toilette cK one de Calvin Klein es una fragancia unisex. La composición se inicia con notas frescas de bergamota, cardamomo, piña y papaya. En el corazón, incluye notas de hedione high cis, violeta, rosa y nuez moscada. El fondo combina almizcles con ámbar. La fragancia es ligera y relajada, diseñada para ser utilizada de manera abundante.
Miss Dior
En 1947, Miss Dior nació de ese impulso irracional, de ese deseo imperioso de reencantar la vida de las mujeres, de hacerles redescubrir los resplandecientes colores del amor. Un eco de su carácter inspirador, la fragancia de Miss Dior Eau de Parfum para mujer es como un "millefiori" olfativo.
Le Male de Jean Paul Gaultier
Le Male, tan viril como sexy, rinde homenaje a la figura simbólica que siempre ha inspirado a Jean Paul Gaultier: el marinero. Este perfume masculino tiene una visión inconformista de la masculinidad. La lavanda, que evoca el familiar y reconfortante aroma de la espuma de afeitar, se ve realzada por la sensualidad de la vainilla.
Angel de Thierry Mugler
El eau de parfum recargable Angel de Mugler es una fragancia femenina que representa la esencia de la perfumería Mugler. Lanzado en 1992, este perfume rinde homenaje a la piel que toca y a la mujer que lo lleva. Angel es un vaporizador recargable, parte de un proyecto de sostenibilidad de la marca, que promueve el lujo responsable a través de frascos que pueden ser rellenados. La marca utiliza ingredientes seguros y sostenibles,
Santal 33 Le Labo
Imagínese permanecer en soledad en las duras y vastas llanuras del oeste americano, con una cara iluminada por la luz del fuego y el cielo nocturno azul índigo sobre ti. No hay nada alrededor, aparte del dulce viento del desierto. Auténtico. Total. Libertad. A partir de esta visión precisa, Santal 33 nació: un perfume que toca la vasta y salvaje universalidad de este sueño que combina una mezcla de cardamomo y notas de iris y violeta.
Eros de Versace
Eros, una cautivadora fragancia masculina inspirada en el dios griego del amor que emana sensualidad y energía. El aroma se presenta en un frasco distintivo con elementos icónicos de Versace, incluyendo la Medusa y la Greca.
Shalimar de Guerlain
Shalimar, el mítico perfume de la Maison Guerlain, cuenta con una estela olfativa eterna sumamente sensual y con un frasco emblemático, símbolo de una historia de amor legendaria e incandescente. El primer perfume ambarino de la perfumería es la encarnación de una feminidad embriagadora marcada por un toque prohibido.