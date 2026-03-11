Los perfumes más vendidos del mundo

13 / 20

One Million de Paco Rabanne

One Million es el perfume de hombre estrella de Paco Rabanne que desde su lanzamiento no ha dejado de causar sensación. Es un aroma que se reconoce y que deja huella allá donde va. La sensualidad y la frescura que transmite forman parte de su identidad única que cuenta con la audacia del cuero más genuino y la dualidad entre un pulso salado y amaderado con toques florales y especiados.