La gran evolución de los looks de la reina Letizia en Mallorca
María Caba Díaz/ Ana Mateu
Los Reyes comenzaron su recorrido en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, donde fueron recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde, Miguel Ángel Martos.
Después se han dirigido al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde han sido recibidos por los vecinos y han saludado a todos los presentes.
Se trataba de una visita a las zonas más afectadas por los incendios, conocer de primera mano la complicada situación a la que se enfrentan los vecinos damnificados, y agradecer a los equipos de extinción su trabajo incansable para acabar con los focos activos y proteger a la población.
Los Reyes han charlado con los efectivos de los Bomberos, la UME y Protección Civil que han trabajado sin descanso para acabar con los incendios, agradeciéndoles su compromiso y su esfuerzo para poner fin a esta catástrofe natural y proteger a la población.
Los Reyes saludando a los vecinos afectados por los incendios de la zona correspondiente al Lago de Sanabria
Felipe VI conversando con unas niñas que le esperaban en San Martín de Castañeda
Doña Letizia mostró especial atención hacia los más pequeños, donde no ha dudado en abrazarles y escucharles.
Dejando claro que en esta ocasión su estilismo no tenía que convertirse en el protagonista, teniendo en cuenta la delicada situación que está viviendo nuestro país a causa de los fuegos, la Reina ha lucido un outfit cómodo e informal, compuesto por un pantalón en color vaqui, y una sencilla camisa blanca remangada metida de un modo casual por dentro del pantalón.
Posterirmente han mantenido un encuentro con alcaldes de los municipios de Zamora afectados por los graves incendios forestales para conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos.