Dejando claro que en esta ocasión su estilismo no tenía que convertirse en el protagonista, teniendo en cuenta la delicada situación que está viviendo nuestro país a causa de los fuegos, la Reina ha lucido un outfit cómodo e informal, compuesto por un pantalón en color vaqui, y una sencilla camisa blanca remangada metida de un modo casual por dentro del pantalón.