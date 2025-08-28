Los Reyes, en las zonas afectadas de Orense: visitan Verín por primera vez, una explotación ganadera y un colegio Don Felipe y Doña Letizia han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín, una explotación ganadera en Cualedro y el colegio público de Medeiros en Monterrey

1 / 10 La primera parada de los Reyes ha sido en la comarca de Verín, que recibía por primera vez la presencia de los monarcas. Compartir

2 / 10 Don Felipe y Doña Letizia han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín. Compartir

3 / 10 En su visita han querido conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados. Compartir

4 / 10 Don Felipe y Doña Letizia mostrando su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población. Compartir

5 / 10 Durante el recorrido, han intercambiado saludos y mensajes con los vecinos afectados. Compartir

6 / 10 Doña Letizia no ha dudado en fotografiarse con una bebé, con la que se ha mostrado muy cariñosa Compartir

7 / 10 Los Reyes han saludado a numerosos vecinos de forma afectuosa. Compartir

8 / 10 Posteriormente se han trasladado a una explotación ganadera afectada por los incendios en el Concello de Cualedro Compartir

9 / 10 En Cualedro, han conversado con ganaderos y han conocido de primera mano el impacto en el sector y las tareas de recuperación que se están llevando a cabo. Compartir

