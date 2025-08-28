Menú

Los Reyes, en las zonas afectadas de Orense: visitan Verín por primera vez, una explotación ganadera y un colegio

Don Felipe y Doña Letizia han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín, una explotación ganadera en Cualedro y el colegio público de Medeiros en Monterrey

La primera parada de los Reyes ha sido en la comarca de Verín, que recibía por primera vez la presencia de los monarcas.

Don Felipe y Doña Letizia han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín.

En su visita han querido conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados.

Don Felipe y Doña Letizia mostrando su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Durante el recorrido, han intercambiado saludos y mensajes con los vecinos afectados.

Doña Letizia no ha dudado en fotografiarse con una bebé, con la que se ha mostrado muy cariñosa

Los Reyes han saludado a numerosos vecinos de forma afectuosa.

Posteriormente se han trasladado a una explotación ganadera afectada por los incendios en el Concello de Cualedro

En Cualedro, han conversado con ganaderos y han conocido de primera mano el impacto en el sector y las tareas de recuperación que se están llevando a cabo.

Don Felipe no ha dudado en dar de comer a los animales de la explotación agrícola.

