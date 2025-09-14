Juan Carlos I disfruta de una cena en alta mar con la infanta Elena, su sobrina Simoneta Gómez-Acebo e Irene Urdangarin
La infanta Elena, Irene Urdangarin y Simoneta Gómez-Acebo acompañaron este sábado al Rey Juan Carlos durante las regatas en Sanxenxo, donde además disfrutaron todos juntos de una cena en alta mar.
El rey emérito en las regatas
La infanta Elena, Irene Urdangarin y Simoneta Gómez-Acebo han acompañado este sábado al rey emérito Juan Carlos I en Sanxenxo durante la celebración de las regatas. La presencia conjunta de tres generaciones de la familia ha sorprendido por su coincidencia en un acto de carácter privado.
Reunión de familiares
La jornada no terminó en tierra firme. El rey emérito organizó una cena a bordo de una embarcación en alta mar, en la que reunió a sus familiares más cercanos y parte de su tripulación. La cita sirvió para compartir un momento de intimidad durante el evento náutico.
Una cena especial
Irene Urdangarin acompañando a su abuelo en las regatas
Irene Urdangarin participaba por primera vez en un encuentro familiar con su abuelo en Sanxenxo. La joven, hija de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, no había acudido hasta ahora a los actos organizados por Juan Carlos I en la localidad gallega.
La infanta Elena
La infanta Cristina es quien menos se ha dejado ver en Galicia durante las visitas del rey emérito. En cambio, la infanta Elena acude con frecuencia para coincidir con su padre y compartir su afición por la vela, como ha sucedido este fin de semana.
La relación de Simoneta y Juan Carlos I
La sobrina del emérito, Simoneta Gómez-Acebo, mantiene desde hace años una relación cercana con el rey Juan Carlos. Su presencia en Sanxenxo ha sido habitual en otras ocasiones, y esta vez no dudó en acudir de nuevo para apoyar a su tío.
Las memorias del rey emérito
La visita del emérito coincide con la polémica en torno a la publicación de sus memorias. Esta semana, la editorial Planeta ha confirmado que saldrán a la venta en la primera semana de diciembre y contendrán episodios personales y de la historia reciente.
Fin de semana de regatas
Juan Carlos I aterrizó el viernes por la tarde en el aeropuerto de A Coruña, tras un vuelo privado desde Cascais (Portugal). Debido a las condiciones meteorológicas, el avión tuvo que desviarse desde Vigo, su destino habitual en Galicia.
Real Club Náutico de Sanxenxo
A su llegada fue recibido por su amigo y anfitrión Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, quien vuelve a alojarle durante su estancia en Galicia. También estuvo presente su esposa, Cristina Franze.
Trofeo Diputación de Pontevedra
El motivo principal del viaje es su participación en el Trofeo Diputación de Pontevedra, que sirve como preparación para el Mundial de 6 Metros. El campeonato internacional se celebrará en Nueva York a finales de septiembre.
El barco Erica
La tripulación del Bribón no compite esta vez con su embarcación habitual, ya que se encuentra ya en Estados Unidos. En su lugar, el equipo participa con otro barco, el Erica, en el que el rey Juan Carlos podría embarcarse dependiendo de su estado físico.
¿Y la reina Sofía?
La reina Sofía también se encuentra en Galicia, aunque no han coincidido públicamente. Está en Ferrol, a 77 kilómetros de Sanxenxo, donde ha participado en la botadura de un nuevo buque militar como madrina del acto.
La Regata Rey Juan Carlos I
Durante el fin de semana se celebra también la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, con 48 pruebas previstas en seis modalidades. El Real Club Náutico de Sanxenxo es el escenario principal del evento.
Es La quinta visita de Juan Carlos I a España en lo que va de año
Esta es la quinta visita de Juan Carlos I a España en lo que va de año. La anterior fue en abril, también con motivo de una regata, en el marco de la liga española de la clase 6 Metros.
Viaje a Nueva York
Está previsto que la infanta Elena acompañe a su padre a Nueva York tras la regata. Allí asistirán al Mundial en el que el Bribón tratará de revalidar el título conseguido en 2023 en la isla de Wight.