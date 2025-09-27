Todas las anécdotas y detalles de la visita de la Princesa de Asturias y de Viana y los Reyes a Navarra

4 / 21

En el Salón Isabelino del Palacio de Navarra, los Reyes y la Princesa tuvieron oportunidad de contemplar el documento original de la creación del Principado de Viana, fechado en 20 de enero de1423. Tal y como ha explicado Félix Segura, Jefe del Archivo Real y General de Navarra, ubicado en Pamplona: “Es un documento importante para Navarra y para la Corona. Es único y original, un documento mediante el cual Carlos III, cuando llevaba 36 años gobernando, creó un título para su nieto Carlos, que fue novedoso, asociado siempre al heredero: príncipe de Viana”.