Todas las anécdotas y detalles de la visita de la Princesa de Asturias y de Viana y los Reyes a Navarra
La primera visita de la Princesa de Asturias y de Viana a la Comunidad Foral de Navarra ha terminado en Tudela después de visitar Pamplona, Viana, Leyre, Olite y Tudela. Una visita que ha transcurrido entre aclamaciones, vivas, peticiones constantes de selfis, cientos de manos estrechadas, regalos y los aplausos de miles de personas.
La Princesa Leonor ha visitado por primera vez la Comunidad Foral de Navarra y ha protagonizado su primer acto oficial como Princesa de Viana, título creado por el rey Carlos III el Noble en 1423 para su nieto, Carlos. Ha estado acompañada de Don Felipe y Doña Letizia. Fueron recibidos por la presidenta María Chivite y la ministra Elma Saiz; No asistieron ni las dos vicepresidentas ni los dos consejeros de Geroa Bai, socios de gobierno de Chivite.
Para su primer día de visita a Navarra, la princesa Leonor optó por la fórmula de chaqueta en color azul oscuro, con una sutil raya diplomática de Hugo Boss.
La Princesa Leonor formó en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, donde dejó constancia de su "gran respeto y estima por lo que supone el título de Princesa de Viana”
En el Salón Isabelino del Palacio de Navarra, los Reyes y la Princesa tuvieron oportunidad de contemplar el documento original de la creación del Principado de Viana, fechado en 20 de enero de1423. Tal y como ha explicado Félix Segura, Jefe del Archivo Real y General de Navarra, ubicado en Pamplona: “Es un documento importante para Navarra y para la Corona. Es único y original, un documento mediante el cual Carlos III, cuando llevaba 36 años gobernando, creó un título para su nieto Carlos, que fue novedoso, asociado siempre al heredero: príncipe de Viana”.
Los Reyes y la Princesa Leonor a su llegada a Viana, donde les esperaba numeroso público y donde visitaron el Ayuntamiento, una exposición y vieron los Jardines dedicados al cantautor Juan Manuel Serrat, Hijo Adoptivo de la Ciudad desde 2014.
La Princesa Leonor saludando desde el balcón del Ayuntamiento de Viana. Cientos de personas los esperaban para recibir a la princesa de Viana, que ostenta el título desde 2014, cuando Felipe VI fue proclamado Rey.
La Reina Letizia no dudó en subirse a un banco para poder saludar al numeroso público que se había concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Viana.
En Viana, cuando la comitiva se dirigía a la exposición que conmemora el sexto centenario del título Príncipe de Viana, dos trabajadoras del supermercado Clarel se han acercado a la princesa Leonor para entregarle un obsequio. La princesa les preguntó: "¿Qué lleva?" a lo que ellas respondieron que un lote de productos de belleza que la Princesa Leonor agradeció.
Don Felipe y Doña Letizia acompañados de la Princesa de Asturias y de Viana ocuparon su lugar frente al Panteón Real de los primeros Reyes de Navarra, al acorde del Himno Nacional, que hacía 10 años que no se escuchaba en el Monasterio.
La Princesa de Viana realiza la ofrenda de una corona y el homenaje ante la tumba de los Reyes de Navarra.
La Princesa Leonor firmó en el Libro de Honor del Monasterio de San Salvador de Leyre. Posteriormente los monjes han regalado a los Reyes y la Princesa un libro y una botella de licor de hierbas y una de ginebra elaborada por los monjes.
Los Reyes y la princesa Leonor a su llegada a Olite se han detenido a saludar a las numerosas personas que esperaban su llegada en el exterior.
A su llegada a Olite, los Reyes y la Princesa fueron recibidos por un grupo de alumnos de cuarto de Primaria del colegio público Príncipe de Viana de Olite, quienes les han hecho entrega de una carta explicando el proyecto que realizaron en el aula el año pasado con motivo del 600 aniversario del fallecimiento de Carlos III el Noble.
Los Reyes y la Princesa Leonor han compartido unas palabras con los jóvenes estudiantes del Colegio Príncipe de Viana, a algunos de los cuales la princesa de Viana ha dado su autógrafo con una dedicatoria. Un alumno, Lucas, ha regalado una pulsera a la Princesa confesando “Es el día más nervioso de mi vida".
Los Reyes y la Princesa Leonor han visitado la Galería Real y el Jardín de la Reina del Castillo de Olite, un monumental palacio y fortaleza levantado en el siglo XV por el rey Carlos III.
La Princesa Leonor en el Palacio Real de Olite, un edificio que se remonta a los inicios del siglo XV. Carlos III el Noble, rey de Navarra, y su esposa doña Leonor de Trastámara mandaron levantar esta espectacular construcción medieval compuesta por diversos patios, fosos y jardines.
Los Reyes y la Princesa Leonor, acompañadas de Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. Posteriormente, cuando se han retirado los reyes, han salido al balcón la presidenta María Chivite y la ministra Elma Saiz, que han sido abucheadas con gritos de "¡fuera, Chivite!»"
La Princesa Leonor ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Tudela, ante la atenta mirada de su padre, el Rey Felipe VI y del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero.
Entre el público se encontraba Alfonso Baigorri, propietario de una panadería en Ablitas. y que cada año, cuando los Reina visita Tudela para la Muestra de Cine de la localidad, Baigorri le entrega una gran hogaza de pan decorada. En esta ocasión, ha horneado una de 9 kilos, que ha entregado en persona al Rey.
Don Felipe ha recibido como regalo una hogaza preparada por el panadero Alfonso Baigorri de Ablitas. No ha sido el único regalo que se han llevado de Tudela. El alcalde les ha entregado una cesta con verduras de la huerta, que incluía tomates, melocotones, borrajas y cogollos. También ha entregado a la princesa de Viana el tradicional pañuelo rojo de Navarra, con el escudo de la ciudad. Asimismo, la Bodega Cooperativa Cosecheros de Olite regaló a la Princesa una botella de garnacha vieja de 2022
Finalmente, los Reyes y la Princesa Leonor acudieron al Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Allí han mantenido un encuentro con jóvenes navarros, entre ellos Pablo Sánchez Bergasa, que fue galardonado con el premio Princesa de Girona por su proyecto de crear incubadoras de bajo coste que han permitido salvar vidas de muchos recién nacidos en comunidades vulnerables de todo el mundo.