La Familia Real ya está en Atenas y acude a una cena familiar antes del funeral de la princesa Irene

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como la reina Sofía, ya se encuentran en Atenas donde mañana acudirán al funeral en la catedral metropolitana de Atenas y el posterior entierro de la princesa Irene de Grecia.

Se trata de la primera vez que la princesa Leonor y la infanta Sofía visitan Grecia de forma oficial en la tierra de su abuela materna, si bien el país es uno de sus destinos preferidos para disfrutar de sus "vacaciones privadas".

Hasta la capital griega se han desplazado este domingo, además de la Familia Real, la infanta Cristina y la infanta Elena y otros familiares como Victoria Federica de Marichalar, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín. Todos se han desplazado en dos vuelos, un Falcon y un Airbus, procedentes de Madrid y han aterrizado en Atenas a las 5 de la tarde.

La reina Sofía a su llegada al restaurante con Irene Urdangarin y la Infanta Elena

Antes del funeral se han reunido todos en un restaurante italiano con miembros de la Familia Real griega como la reina Ana María, junto al príncipe Pablo, que ha acudido en solitario puesto que su mujer, Marie-Chantal Miller, está en Nueva York pendiente del estado de salud de su madre. También se encontraba el príncipe Nicolás con su esposa, Chryssi Vardinoyannis, el príncipe Philippos junto a su mujer, Nina Flohr, y la princesa Teodora y su marido, Matthew Kumar.

La reina Sofía ha llegado al restaurante del brazo de su nieta Irene Urdangarin, junto a las infantas Elena y Cristina, y sus hijos.

Una cena familiar donde habrán podido tratar algunas cuestiones relacionadas con el funeral y el entierro, que han sido organizados por la Familia Real griega, siempre con el conocimiento de la Casa Real española y del Gobierno griego.

Antes del funeral, entre las 8.00 y 10.30 horas, el ataúd de Irene de Grecia ha reposado en la Capilla de San Eleftherios, una iglesia muy pequeña, originaria del siglo XII y situada cerca de la catedral metropolitana, que es donde se le dio último adiós a Constantino de Grecia, fallecido en 2023. El entierro en Tatoi será privado.