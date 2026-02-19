Comunicado urgente de Carlos III tras la detención de su hermano Andrés: "La ley debe seguir su curso"

Horas después de que haya tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, el rey Carlos III ha enviado un un comunicado a los medios británicos analizando la detención y pronunciándose al respecto:

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes.

En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación.

Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto.

Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Charles R".

Un comunicado que sale a la luz días después de que el Palacio emitiera una nota donde el rey Carlos está "dispuesto" a respaldar a la Policía británica si fuese contactado sobre las "preocupantes" acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo Epstein: "El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor", recoge la nota.