Casas Reales

Comunicado urgente de Carlos III tras la detención de su hermano Andrés: "La ley debe seguir su curso"

Buckingham garantiza cooperación absoluta con la Policía ante las graves sospechas que vinculan al otrora duque con la red del pedófilo Epstein.

Horas después de que haya tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, el rey Carlos III ha enviado un un comunicado a los medios británicos analizando la detención y pronunciándose al respecto:

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes.
En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación.
Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto.
Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Charles R".

Un comunicado que sale a la luz días después de que el Palacio emitiera una nota donde el rey Carlos está "dispuesto" a respaldar a la Policía británica si fuese contactado sobre las "preocupantes" acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo Epstein: "El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor", recoge la nota.

