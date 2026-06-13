Trooping the Colour 2026: Las mejores imágenes del gran día familiar y militar del rey Carlos
El rey Carlos de Inglaterra ¡ha protagonizado este sábado 13 de junio una de las citas más importantes de su agenda anual: el Trooping the Colour. Aunque el monarca sopla las velas en noviembre, la tradición británica estipula desde hace décadas que el festejo oficial se traslade a junio para garantizar el buen tiempo.
El rey Carlos de Inglaterra (77 años) ha protagonizado este sábado 13 de junio una de las citas más importantes de su agenda anual: el Trooping the Colour. Aunque el monarca sopla las velas en noviembre, la tradición británica estipula desde hace décadas que el festejo oficial se traslade a junio para garantizar el buen tiempo.
Este evento es sinónimo de máxima pompa y despliegue institucional para la familia real británica. Un impresionante desfile militar compuesto por 1.400 soldados, 200 caballos y 200 músicos enmarca una jornada donde el rey Carlos, la reina Camilla, los príncipes Guillermo y Kate, y sus hijos, muestran su versión más unida y solemne.
El rey Carlos ha hecho su entrada triunfal en coche de caballos junto a la reina Camilla. Fiel a la tradición, el soberano ha lucido su uniforme militar. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada la ha dado su esposa: Camilla ha coordinado su estilismo con el del monarca mediante un imponente diseño en color rojo inspirado en el uniforme real, rematado con un tocado negro a juego.
A diferencia de ediciones anteriores, donde Kate Middleton y su hija Charlotte solían coordinar sus estilismos, este 2026 han apostado por la variedad. Mientras la princesa de Gales ha deslumbrado con un abrigo celeste de ribetes blancos, la pequeña Charlotte ha lucido encantadora con un vestido blanco de mangas abullonadas y un lazo en el pelo.
El príncipe George ha vuelto a hacer gala de una madurez y un aplomo impecables. Consciente de su futuro papel como heredero al trono, el hijo mayor de Guillermo y Kate ha asistido impecablemente vestido con traje de chaqueta y corbata, manteniendo un perfil serio y muy atento a todo el despliegue militar en los alrededores de Buckingham Palace.
Como ya es costumbre, el pequeño Louis ha vuelto a convertirse en el gran protagonista de la jornada. El hijo menor de los príncipes de Gales, conocido por su espontaneidad y sus divertidas travesuras, ha acaparado todas las miradas bajo la constante y tierna vigilancia de su madre, Kate Middleton.
La duquesa de Edimburgo ha llegado al desfile acompañada por el marido de la princesa Ana. Para esta señalada ocasión, Sophie ha optado por la sofisticación de un vestido en tono crema con mangas cortas y cuello de solapas, coronado por un vistoso tocado adornado con flores y plumas.
Durante esta señalada jornada, el corazón de Londres se convierte en el escenario de un ritual militar y monárquico con más de 260 años de historia. La celebración arranca por la mañana con la solemne Procesión Real, en la que el monarca se traslada en carruaje desde el Palacio de Buckingham hasta Horse Guards Parade escoltado por la caballería. Una vez allí, el soberano pasa revista a las tropas de élite antes de que se lleve a cabo el momento cumbre que da nombre al evento: el desfile lento y rápido de la bandera (el Colour) del regimiento seleccionado este año, la de los Guardias de Granaderos. El festejo se cierra de vuelta en el palacio con el estallido de salvas de cañón (41 disparos desde Green Park y 62 desde la Torre de Londres) y el icónico saludo de la familia real desde el balcón, mientras observan el espectacular vuelo de exhibición de los aviones de la Royal Air Force.