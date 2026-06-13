Trooping the Colour 2026: Las mejores imágenes del gran día familiar y militar del rey Carlos

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Durante esta señalada jornada, el corazón de Londres se convierte en el escenario de un ritual militar y monárquico con más de 260 años de historia. La celebración arranca por la mañana con la solemne Procesión Real, en la que el monarca se traslada en carruaje desde el Palacio de Buckingham hasta Horse Guards Parade escoltado por la caballería. Una vez allí, el soberano pasa revista a las tropas de élite antes de que se lleve a cabo el momento cumbre que da nombre al evento: el desfile lento y rápido de la bandera (el Colour) del regimiento seleccionado este año, la de los Guardias de Granaderos. El festejo se cierra de vuelta en el palacio con el estallido de salvas de cañón (41 disparos desde Green Park y 62 desde la Torre de Londres) y el icónico saludo de la familia real desde el balcón, mientras observan el espectacular vuelo de exhibición de los aviones de la Royal Air Force.