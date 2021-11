Lo que Kiko Rivera pretende con su inminente 'Deluxe'

La crónica rosa de Es la mañana de Federico trató, con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce, el inminente Deluxe que se va a apuntar Kiko Rivera este mismo sábado. El hijo de Isabel Pantoja acaparará de nuevo uno de los programas estrella de Telecinco tras despotricar contra el propio espacio y renegar de la prensa. La última vez, sin ir más lejos, por no haber llegado a un acuerdo económico con la productora, lo que le llevó a dar un "desinteresado" paso atrás a última hora.

Kiko, efectivamente, ha debido llegar a un trato esta vez -se rumorea que la anterior exhibió 60.000 euros – y la duda ahora es: ¿hablará bien o mal de su madre? Recordemos que tras La herencia envenenada, Kiko lleva alimentando sus arcas renegando de su madre y acusándola de haberle estafado con el dinero y propiedades de su padre, Paquirri.

Ahora, las aguas parecen haber vuelto a un relativo cauce con Pantoja, pero no con su hermana y con su prima Anabel. De ésta última, no acudió a su boda; de la primera, esta misma semana su guerra se ha recrudecido. Sucede que Isa Pantoja se cansó hace tiempo del carácter inestable de su hermano y éste la ha acabado por crucificar: esta semana no la ha felicitado por su cumpleaños e incluso le ha hecho "block" en redes sociales. Esto, en lenguaje Kiko, significa ponerte la cruz.

Según la periodista Beatriz Cortázar, "ha pasado un mes y no ha vuelto a Cantora, A él lo que le ha funcionado hablar mal de la madre. Kiko lo que va a decir que parece mentira que el esfuerzo que hizo volviendo en avión desde Lanzarote, que la abrazó quince minutos y que parece mentira después de ese esfuerzo de buen hijo Isabel Pantoja no caiga rendida a sus pies y le dé el testamento".

Con ironía pero con precisión, Cortázar predijo en esRadio que a Kiko "no le ha compensado arreglar su situación y esa noche, salvo que sea todo lo contrario que todo cabe, todo va a ir por ahí".

Y en medio de la previsible caja que Kiko Rivera volverá a hacer, ¿cómo está Isabel Pantoja?Cortázar aseguró que "me siguen contando que esta fatal, destrozada. Lo de la muerte de su madre lo lleva muy mal, pero eso es algo que encajas. Lo que no encaja es lo del hijo".

No obstante, la cantante conserva su genio habitual y por eso se dispone a querellarse contra Teresa Rivera, su anterior cuñada y hermana de Paquirri por, precisamente, una reciente aparición televisiva. "Está mal pero eso no quita para que se entere de todo lo que dijo Teresa Ribera, su anterior cuñada, y ahí ha sacado su genio y están preparando la demanda".

Y es que Teresa Rivera hizo públicas una serie de reflexiones que tienen sentido en un ámbito privado, pero no en un medio de comunicación. Y "no tiene nada que ver que lo contemos ante un micro". En esas declaraciones se desprendía un "rencor que no se entiende; han pasado casi 40 años", dijo la periodista, que consideró que estamos ante una familia en la que "no se habla del presente sino del pasado".