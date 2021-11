La razón por la que Venónica Forqué ha decidido abandonar 'Masterchef Celebrity'

Se acerca la final de la sexta edición de Masterchef Celebrity y la tensión entre los concursantes cada vez es más evidente. En la gala de esta semana el jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz tuvo que elegir a los aspirantes que pasarán a la semifinal que tendrá lugar en próximo lunes.

El concursante eliminado de esta semana tendría que estar entre Belén López, Miki Nadal, Juanma Castaño y Verónica Forqué, sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, esta última decidió no acudir al reto "al no encontrarse con fuerzas". "No tengo buenas noticias", comenzó diciendo la actriz en el mensaje de audio que envió a Pepe Rodríguez. "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado varias semanas porque soy muy luchadora, pero siendo no poder estar a la altura. El cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena".

"He luchado durante diez semanas en una de las mejores experiencias de mi vida, usted sabe que soy muy fuerte y que estoy aprendiendo mucho", dijo también Forqué en el comunicado al juez después de protagonizar un tenso cocinado en la prueba de exteriores en el que acabó discutiendo con algunos de sus compañeros.

Un mensaje en el que no deja claro si su salida del concurso es definitiva o se plantea volver la próxima semana cuando haya recuperado las fuerzas. "Te esperamos Verónica", dijo el chef a la concursante.

Pese a este imprevisto, la prueba de eliminación se disputó entre Belén, Juanma y Miki. Sin embargo, y ante el abandono de Verónica, el programa decidió que los tres concursantes pasasen a la semifinal junto a David Bustamante y Carmina Barrios.