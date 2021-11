Este lunes, Televisión Española emitió la semifinal de la sexta edición de Masterchef Celebrity que arrancó con una visita fugaz de Verónica Forqué, que decidió abandonar el programa la semana pasada. La actriz no acudió a la prueba eliminatoria alegando "un enorme cansancio", razón que la habría llevado a tomar la decisión de retirarse de la competición.

En la breve visita a las cocinas, la actriz confirmó su decisión: "Estoy regular. Necesito descansar. La última prueba de equipos me dejó agotada", confesó. "No soy de tirar la toalla, pero esta vez tengo que ser humilde. No puedo más". Forqué explicó que necesita "ser coherente en esta ocasión": "Si no puedo más, no puedo más". Con la mirada puesta en los jueces y en sus excompañeros, confesó que su cuerpo le pide "parar".

"Para que tú renuncies, quiere decir que estás realmente agotada. Pero si es tu decisión, no nos queda otra que aceptarla y respetarla. Lo sentimos", expresó el chef Pepe Rodríguez, con tristeza. "Verónica es cariñosa y no tiene maldad, pero fuera del trabajo. Que descanse, que nosotros también lo necesitamos", bromeó por su parte Carmina Barrios que ha tenido más de un encontronazo con la actriz, tras conocer la noticia.

"Es la experiencia más emocionante, intensa, divertida, rara, de mi vida. Volvería una y mil veces. Ha sido precioso, con todo. Una experiencia que me ha marcado", reconoció la concursante al valorar su paso por el concurso, que apostó por la victoria de Belén López antes de abandonar definitivamente el plató. "Gracias por estos momentos que nos has regalado. Has sido un descubrimiento y esto no acaba aquí. Amigos para siempre", le dijo David Bustamante. Por su parte, Barrios aseguró que siempre la llevará en el corazón, mientras que Miki Nadal manifestó que la sexta temporada será recordada como "la edición de Verónica Forqué".