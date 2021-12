Carmen Borrego recuerda el trágico suicidio de su padre: "Me costó perdonarlo"

El triste fallecimiento de Verónica Forqué ha traído trágicos recuerdos a Carmen Borrego. Hace 37 años, la hija menor de María Teresa Campos vivió el suicidio de su padre, José María Borrego, periodista radiofónico que llegó a ser director de Radio Nacional de España en Marbella.

Cuando Carmen tenía 17 años y su hermana Terelu, 18, su padre se quitó la vida con un arma de fuego: "Hay que dejar de estigmatizar a los familiares y a las personas que sufren esto. Le pedida de un familiar es terrible, pero de esta manera es doble terrible. Incluso tú como familiar te avergüenzas. A mi me han preguntado por mi padre y he dicho mil veces que tuvo un accidente", reflexionó Carmen este lunes en Sálvame.

La colaboradora reconoció que durante años le ha costado pronunciar la palabra suicidio porque "es duro aceptar que no has podido ayudar a la persona que tanto quieres": "Decir esa palabra te cuesta, el aceptar que alguien ha estado a tu lado, que has querido tanto, hace eso. Me pongo en el lugar de la hija de Verónica y me parece terrible, me encantaría hablar con ella y decirle todas las fases por las que va a tener que pasar. A veces es cuestión de muchos días, muchos es meses y muchos años Cuando pasó yo tenía 17 años", recordó sobre su pérdida.

Carmen confesó que durante el primer proceso de su duelo estuvo "muy enfadada" con su padre: "No entendía cómo mi padre nos podía haber hecho eso a mi hermana y a mí", Con el tiempo consiguió entender y perdonar: "Tardas mucho en disculpar esa decisión porque pasa el tiempo y por ejemplo en tu boda dices: 'Sino te hubieras ido…', cuando tienes hijos y piensas que no los va a conocer... Al final lo aceptas y ves que una persona que hace eso es porque no está bien, al igual que hay personas que se mueren por una enfermedad, esto no deja de ser una enfermedad. Es un acto de mucha valentía hacia la muerte y de mucha cobardía hacia la vida. El dolor permanece ahí siempre", concluyó Borrego.