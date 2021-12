Hallan muerta en su casa a la actriz Verónica Forqué

La Policía Nacional ha hallado este lunes en su domicilio de Madrid el cadáver de la actriz Verónica Forqué, de 66 años. Según han confirmado a EFE fuentes de la investigación, la actriz se ha quitado la vida.

Al parecer, una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

A finales de noviembre la actriz se retiró de la última edición del reality televisivo MasterChef Celebrity porque, confesaba, "estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más', tiro un poco el delantal pero un rato". Y añadía, "Sí Pepe, es que no puedo más. Te quiero mucho. Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y sino puedo mas, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo' tú tienes que parar'".

Durante toda la edición el programa ha mostrado reiterativamente, era uno de los ganchos con los espectadores, a una concursante que perdía los nervios con sus compañeros o que la emprendía a golpes con lo que tenía delante en las cocinas. Mostrar a una exasperada concursante ha sido clave para ganar audiencia.

Verónica Forqué ha sido maestra de actores, directora de teatro y ha protagonizado más de cuarenta películas, Kika la consagró como chica Almodóvar. Inolvidables son sus papeles en Bajarse al moro, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Sé infiel y no mires con quién. Ha trabajado con los directores de cine más relevantes, desde Luis García Berlanga a Jaime de Armiñán. Forqué tenía ese don para la comedia que pocos poseen. Daba a sus personajes una fragilidad tan humana, una dulce ingenuidad que la convirtió en una intérprete única. Ganó cuatro premios Goya.