Las proféticas palabras de Verónica Forqué en 'MasterChef'': "Estoy regular"

El paso Verónica Forqué por MasterChef Celebrity fue de lo más relevante de la última edición del concurso de TVE. La actriz reveló, además de su habitual bonhomía, un carácter mucho más fuerte una vez se veía arrojada a la competición. Dejó titulares por doquier y se convirtió en una de las concursantes más mediáticas del concurso en los últimos tiempos.

Poco podía imaginarse que sería la última gran aparición pública de Verónica, fallecida en su casa de Madrid a los 66 años de una manera inesperada. La conocidísima actriz española se retiró de la competición alegando un "enorme cansancio" que le llevó a retirarse de la competición pese a estar muy bien situada en el triunfo.

Algunas palabras de Forqué recogidas por Chic en la semifinal del concurso, que contó con una aparición especial de la actriz para explicar su abandono, resultan ahora proféticas.

"Estoy regular. Necesito descansar. La última prueba de equipos me dejó agotada", confesó. "No soy de tirar la toalla, pero esta vez tengo que ser humilde. No puedo más", dijo en el programa emitido en noviembre.

Forqué explicó también que necesitaba "ser coherente en esta ocasión": "Si no puedo más, no puedo más", dijo, sin explicar qué clase de emoción o condición experimentaba. Con la mirada puesta en los jueces y en sus excompañeros, confesó que su cuerpo le pide "parar".

Verónica, que se reveló como una concursante intensa que no congenió bien con algunos concursantes, calificó la experiencia como "la más emocionante, intensa, divertida, rara, de mi vida. Volvería una y mil veces. Ha sido precioso, con todo. Una experiencia que me ha marcado".

Forqué, por otro lado, siempre vivió la vida en sus propios términos y sin avergonzarse, sin pensar en el qué dirán. Así lo resumió ella misma en un reciente Deluxe en Telecinco, donde contestó con sinceridad a todo tipo de preguntas sobre su vida personal. "Yo soy una profesional de la maría, siempre fumo, todos los días, por la noche cuando ha terminado la faena. No bebo alcohol, pero la maría es lo único que me gusta", dijo.

"Todo el mundo sabe que fumo y no me corto ni un pelo, pero no quiero hacer apología de eso. Tengo 65 años y tengo mi vida hecha, puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie", explicó Verónica Forqué.