Sale a subasta el vestido de novia que Rocío Jurado nunca utilizó

Rocío Carrasco descubrió durante el especial de Sálvame dedicado a Rocío Jurado una enorme caja que guardaba uno de los trajes de novia diseñados para la boda de su madre con Ortega Cano. El diseñador colombiano Carlos Arturo Zapata contó que se trata del vestido que Rocío no se puso, una tercera opción por si las temperaturas bajaban: "Tu madre nunca quería una sola opción y menos para el día de su boda, le hice tres vestidos y este es el que no se puso (...) Tiene su energía para mí, es una reliquia enorme", confesó.

Ahora, Rociíto ha decidido sacar la pieza a subasta benéfica y destinar los beneficios a favor de la Fundación ALADINA, cuya principal misión es acompañar y hacer felices a los niños enfermos de cáncer durante todo el proceso de la enfermedad. La fecha límite de la puja benéfica es el lunes 20 de diciembre a las 19:30h y se puede pujar a través de la página web de la Sala Retiro en este enlace. El precio de salida fue de 400 euros y apenas una hora y media después del anuncio de la subasta, la puja ascendió a 1400 euros.

La decisión de Rocío Carrasco se produce después de que se destapara que los vestidos de su madre que mostró a toda España durante el especial son los que utiliza Anabel Dueñas en el musical homenaje a la más grande. El contenedor número 18, cuyo contenido Rociíto decía desconocer absolutamente, contenía unos vestidos que resultaron extrañamente familiares a Gloria Camila Ortega. Rociíto fingió en el especial, que el descubrimiento de los trajes fue una actuación de la musa de Sálvame. Los trajes que supuestamente llevaban años escondidos en realidad fueron usados por la propia Rocío para su empresa.

Para muchos, el especial conducido por Jorge Javier Vázquez en realidad ridiculizaba, no homenajeaba, la memoria de la artista. La maniobra de marketing de su propia obra teatral orquestada por Rocío Carrasco y protagonizada por Anabel Dueñas -la cantante contratada para hacer el papel de su madre en los escenarios- no hace sino aumentar la indignación de muchos de esos admiradores, que critican el aprovechamiento de la memoria de su madre para poder medrar en sus aventuras televisivas.

A esto se sumó el dolor de Rocío Flores, nieta de la cantante, que reconoció entre lágrimas que no tiene nada de su abuela. "Esas pertenencias son suyas y que ella haga lo que considere oportuno", dijo la joven sobre su madre Rocío Carrasco. "Si te soy sincera, hace poco cuando me independicé, rescaté un rosario, es lo único que me dio mi madre, supuestamente ese rosario era de ella, pero con total certeza no te puedo decir que sea o no de ella", desveló en El programa de Ana Rosa.