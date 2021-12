Rocío Flores se rompe con el último desprecio de Rocío Carrasco a su hermano David

Rocío Flores se pronunció este jueves en El programa de Ana Rosa sobre el especial de Rocío Jurado que Sálvame emitió esta semana. La nieta de la más grande no pudo evitar emocionarse al recordar su infancia y reconocer ante toda España que no tiene ningún objeto de su abuela.

Joaquín Prat le preguntó si le hubiese gustado estar en el homenaje en el que Rocío Carrasco fue la protagonista: "Nadie me invitó, si me hubiesen invitado, probablemente tampoco hubiese ido", confesó dolida. Sin embargo reconoció que si su madre la hubiese llamado, "no habría tenido inconveniente en ir". "Homenajes a mi abuela se le hacen continuamente, pero si ella considera que la mejor manera de rendirle homenaje es de la forma que lo hicieron, pues es cosa suya y respetable", aseguró.

El momento más sensible de su intervención llegó cuando el programa le recordó la llamada de Rocío Carrasco a principios de semana, donde ignoró las preguntas relacionadas con su hija. "Cada vez estoy más perdida, cada vez entiendo todo muchísimo menos, es algo que se debería preguntar a ella (...) "Si no quiere referirse a mí cuando le preguntan, está en su derecho... Sus hijos están aquí y cuando quiera pues aquí estamos", dijo emocionada.

Además, explicó que no levanta cabeza y esta semana está siendo especialmente dura para ella. A la reaparición de su madre en televisión se suma que su madre no felicitara a David Flores por su cumpleaños: "Ha sido una semana muy intensa, se me ha removido todo, ha sido el cumpleaños de mi hermano...".

Cristina Tárrega observó a la colaboradora y no pudo evitar preguntarle: "Después de este homenaje y tal como te veo, ¿sientes más alejada la posibilidad de un reencuentro con tu madre?". Tras escuchar esto, Rocío Flores rompió a llorar de forma desconsolada. Quitándose las lágrimas de los ojos y visiblemente muy afectada, la joven contestó: "No lo sé, lo que me importa es la figura de mi abuela y los recuerdos que tengo con ella".

"Ver a mi abuela me recuerda a toda mi infancia, daría toda mi vida para volver a estar con ella. Como eso no lo tengo pues nada, esas pertenencias son suyas y que ella haga lo que considere oportuno", confesó, reconociendo que no cree que herede el anillo de su abuela que posee su madre y que siempre lleva puesto.