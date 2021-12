Una amiga de Verónica Forqué atiza a 'Masterchef': "No han contado la verdad sobre su abandono"

Juanma Castaño y Verónica Forqué | Instagram

Cuando se cumple una semana del trágico fallecimiento de Verónica Forqué, una amiga de la actriz ha desvelado la verdadera razón que la llevó a abandonar el programa Masterchef Celebrity: "No fue por depresión, ni por tristeza", explica a El País Beatriz de la Gándara, productora de cine y mujer de Fernando Colomo, con quien Verónica había quedado para merendar tan solo tres días antes de su muerte: "Abandonó Masterchef porque se contagió de covid", afirma.

"Tras su salida de las grabaciones de Masterchef Celebrity, en primavera de este año, nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de Covid. ‘Bendita Covid que me ha permitido irme del programa’, me dijo", cuenta de la Gándara en ese diario. Según la amiga de la actriz, no se ha querido contar la verdad sobre su salida del programa de Tve: "Esto es algo que no se ha querido explicar. Su salida no fue por depresión ni por tristeza, eso me comentó. Verónica aseguró que se lo había pasado muy bien en el programa pero que, a veces, se ponía muy nerviosa y que no se reconocía en algunas reacciones que había tenido. Tras el verano, la volví a encontrar tristona".

De la Gándara considera "inoportuno" que la cadena pública expusiera a una persona con "problemas claros de de salud mental": "Me dolieron las cosas que se dijeron de ella por Masterchef’. Verónica entró voluntariamente y no porque tuviera problemas económicos, sino porque quería estar ocupada en algo. Yo creo que no era el momento y en el programa la utilizaron para crear conflicto. La dejaron en pelotas frente a los tiburones de Twitter".

Hay que recordar que las grabaciones del talent show de cocina comenzaron en primavera, pero no se emitió hasta septiembre de este año. Ya entonces, Verónica reconocía que su cuerpo le pedía parar: "Estoy regular. En la última prueba de cocinado por equipos me agoté. Entonces no doy más. Yo no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’ (...) Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo ‘Necesitas parar’". Además, próximamente Tve emitirá Masterchef Junior y Maestros de la costura, donde participó Verónica Forqué, aunque finalmente la cadena ha decidido no mostrar los fragmentos en los que la actriz aparecía como invitada.