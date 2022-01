La "terrible" reacción de Isabel Pantoja al conocer la docuserie de Julián Muñoz

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la reacción de Isabel Pantoja al conocer la existencia de una docuserie de Julián Muñoz que pronto verá la luz en la parrilla de Telecinco. El exalcalde de Marbella, que mantuvo un noviazgo con Isabel Pantoja que acabó con ambos en la cárcel, contará toda la verdad de la relación que acabó empañada por la célebre operación Malaya.

Chabelita ya expresó durante su colaboración en El programa de Ana Rosa la preocupación que sentía por la reacción de su madre hacia esta nueva docuserie que sale a rebufo de la protagonizada por Rocío Carrasco. "Lo que va a contar no lo sé y en gran parte lo desconozco. No tiene mucho sentido que salga ahora. Mi madre lo ha pasado bastante mal, la prensa se le echó encima y después cuando pasó lo que pasó. Para mi madre fue un calvario y es volver a removerlo. Si está mal imagínate cómo le puede sentar esto, aunque no lo vea le llega información. Nos enteramos igual", dijo.

Las futuras declaraciones de Julián Muñoz parece que han afectado mucho en Cantora, tanto, que Agustín Pantoja se ha puesto en contacto con sus abogados para saber si puede tomar acciones legales respecto a la nueva docuserie .Isabel y su hermano querrían saber el contenido del programa antes de su emisión.

Además, la periodista Marisa Martín Blázquez, contó cómo reaccionó la cantante cuando se enteró de la emisión: "Fue una situación terrible, entró en pánico, su hermano tuvo que llamar a su médico de confianza", explicó. "Parece ser que hubo una especie de ataque de ansiedad".

Además, la periodista añadió: "No paraba de decir que qué más le puede pasar, se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina por todo lo alto y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas". La colaboradora aseguró que "hubo gritos, momentos de ansiedad y además algo que a ella le afecta especialmente, que se vuelva a recordar el momento cárcel con respecto al caso Malaya".