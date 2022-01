Nacho Palau rompe su silencio sobre Miguel Bosé: "Cuando es malo, es el peor"

Nacho Palau | Diez Minutos

Nacho Palau ha roto por primera ver su silencio sobre su relación con Miguel Bosé y el complicado juicio por la custodia de sus hijos que se resolvió de manera inesperada a favor del conflictivo cantante.

En una entrevista a Mar Cabanas en Diez Minutos, Palau repasa sus 26 años de relación con Bosé y cómo adoptaron a Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel e Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho. Los cuatro hermanos finalmente tuvieron que separarse tras la ruptura de la pareja y pese a los intentos desesperados del escultor español para mantenerlos juntos.

"Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho", explica Palau en Diez Minutos sobre la resolución del juicio.

Palau dice que no ha agotado todas sus cartas y que seguirá intentando que los cuatro hermanos vivan juntos pese a Miguel Bosé. Sobre éste, y pese a mostrarse como siempre discreto, Palau también rompe un silencio de años: "Miguel imponía su criterio siempre y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación". Hasta el punto de que "siempre he firmado lo que Miguel me ponía delante sin asesoramiento".

Pese a ello, todo naufragó. Una relación -asegura- que acabó "como una historia de terror". Palau sitúa el comienzo de la debacle con, precisamente, la llegada de sus cuatro hijos: "Cuando nacieren los niños se le agrió el carácter".

Y respecto a los éstos, más tarde, "Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande", dijo sobre el cantante, el principal rostro de lo que más tarde se conocería como negacionistas del coronavirus.

Portada de la revista | Diez Minutos

Finalmente todo derivó hacia una situación insostenible en sus últimos tiempos como pareja. "Era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y su forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor".

Al haber separado a sus hijos, Miguel Bosé se quedó con los suyos, Diego y Tadeo. "Yo estoy vacunado y vacunaré a mis hijos. No sé qué hará Miguel", dice con toda la intención Nacho Palau en la entrevista de portada de Diez Minutos.