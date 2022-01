Kiko Rivera se refugia en otro reality de Telecinco tras su fracaso con Universal

Tras su polémico paso por la casa de Gran Hermano junto a su mujer Irene Rosales, Kiko Rivera vuelve a entrar a Secret Story pero, en esta ocasión, como padrino de la próxima prueba de la semana.

Feliz de volver a vivir la experiencia en la casa de Guadalix, el Dj aseguró que está nervioso: "Estoy nervioso porque yo no sé qué tiene esa casa, si vas bien, como yo fui la última vez, se viven las cosas de diferentes maneras. Mola mucho, tengo muchas ganas, me gusta que vuelva el tema de los anónimos".

Después de muchas especulaciones sobre quién podría ser el rostro conocido que iba a entrar en el reality, Toñi Moreno ha desvelado el nombre reconociendo que a ella no le cuentan muchos detalles para que no se vaya de la lengua.

"Hoy he estado en el cumpleaños de mi hija, he estado sin salir estos días por un ataque de gota. Estoy encantado de vivir esa experiencia, no concursando, con la misión que me mandéis, encantado de la vida" reconocía Kiko Rivera en un momento complicado de su vida debido a la relación que mantiene con su familia.

Aunque la relación de Kiko Rivera y su prima Anabel Pantoja pasa por su peor momento, el Dj reconoció que sí que había escuchado la noticia de la separación de su prima y Omar Sánchez tan solo cuatro meses del 'sí, quiero'.

Me he enterado hoy en Viva la Vida, yo a Omar le tengo mucho cariño, a mi prima también y me da muchísima pena. Ojalá sea mentira" reconocía durante la conexión con Toñi Moreno.