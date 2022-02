Luna, nieta de Serrat y seguidora incondicional de los pasos de su abuelo

Desde que en el pasado diciembre Joan Manuel Serrat anunciara su despedida de los escenarios, muchísimas han sido las muestras de reconocimiento a su espléndida carrera de cantautor, el más popular de cuantos han existido en España. Confirmado está el inicio de su gira, "El vicio de cantar. 1965-2022", el 27 de abril en Nueva York; la prolongará por varios países hispanoamericanos, donde se le adora, particularmente en Argentina y México, para decir definitivamente adiós a la música en Madrid, y en Barcelona el 23 de diciembre de este tan complicado año.

Nacido en el seno de una familia de clase modesta, a sus setenta y ocho años cumplidos hace un par de meses, se siente recompensado por su intensa vida. Le ha sonreído el éxito como cantante. Y, dichoso en su matrimonio, con tres hijas y un varón fuera de esa unión, es abuelo de cinco nietos.

Bromeando, con su habitual sentido de la ironía, contaba "el Noi de Poble Sec", (barrio humilde donde naciera a las faldas de de Montjuich, con gente trabajadora como su padre, que era lampista de profesión) que se dedicó a cantar " para tocarles el culo a las chicas", y conquistar a cuantas mujeres pudiera, al fin y al cabo son ellas las que suelen aupar a ídolos como él es. No mentía Joan Manuel, pues serían incontables las jóvenes que se encandilaron escuchándole arrobadas.

Recojo, del libro Vips. Todos los secretos de los famosos, de Pilar Eyre, que lo publicó en 1985, unos fragmentos del diálogo que mantuvo con Serrat, al que muy bien conocía, siendo ambos de Barcelona. "No nos engañemos – (le decía él) - , todos los tíos vamos con las tías para follar." Y más adelante: "Mi mujer me dice a veces, cuando conoce a algún amor mío antiguo, que cómo podía irme con una tía tan tonta. Y yo siempre le contesto que todo lo que hago es para que me quieran. Cantar, componer…" Y, rematando estas reflexiones suyas sobre su ayer sentimental, reconocía esto: "He ligado mucho, he amado a muchísimas mujeres, no precisamente de forma platónica, y sí, he follado…mucho".

Siempre fue muy celoso de su intimidad y los reporteros que lo seguían tardaron en hacer públicos algunos de sus amores. El más sonado sería el compartido con Marisol, aquella temporada en la que habitaban un apartamento cercano al campo de fútbol del Barça. Yo mismo fui uno de los primeros en contarlo, acercándome incluso hasta la misma puerta del apartamento del cantautor, donde sabía que dentro estaba también Marisol. La malagueña me afearía por carta enviada a mi director esa conducta mía. Le pedí perdón la primera vez que tuve ocasión de reencontrarme con ella. Una mujer maravillosa que nunca albergaba rencores. ¿Por qué no se prolongó aquel idilio? Joan Manuel no quería comprometerse con su futuro sentimental junto a la bella malagueña, quien le habló de fundar una familia y tener hijos. Lolita también deseaba "hacerlo suyo", mas Serrat, que intimó con ella delicadamente, siempre la trató más como si fuera una buena amiga, casi su hermana, sin más recorrido. Lolita sintió siempre no haber conseguido que aquel superficial idilio hubiera desembocado en boda o en unión, simplemente, sin papeles de por medio. Viví en un lejano verano marbellí un romance entre él y Charo Vega, nieta de la gran Pastora Imperio, quien estaba "colada" por "el Nano", como se le llamaba en la intimidad. Fue una breve relación nada más. Susan Holmquist, modelo danesa de espectacular belleza y un cuerpo sensacional también ocupó un tiempo el corazón de Joan Manuel. Apareció en la portada de la primera edición de Últimas tardes con Teresa, la premiada y divulgada novela de Juan Marsé. Falleció en 2019, a los setenta y tres años.

Con Candela Tiffon | Archivo

Hubo más féminas que acabaron encamadas con el cantautor. Sin más historia que un fugaz acercamiento físico. A Serrat "le iban" las modelos, algunas de las cuáles "se lo rifaban". La más constante en su vida fue Mercedes Domenec, que se exhibía en las pasarelas de moda con mucho estilo e indudable atractivo. Larga fue aquella relación, del la que nació Queco. Defensor acérrimo de su intimidad, al margen de los cotilleos de las revistas, Serrat tuvo que terminar admitiendo que en mayo de 1969 había sido padre de aquel niño, le dio sus apellidos, cuidando de que a su madre no le faltara nada para sufragar los gastos de su manutención y educación. Un ejemplo de la responsabilidad que ha guiado siempre la existencia de Serrat. Que aunque luego casado, siempre mantuvo contactos telefónicos con Mercedes y desde luego con su retoño para saber qué tal le iba al pequeño. Que ahora, a sus cincuenta y dos años, es productor de televisión y convive con Malena, padres de dos hijos, los primeros nietos del cantante, que se estrenó como abuelo a la misma edad, más o menos, que ahora tiene Queco.

Aquella vida algo bohemia, desenfadada de Joan Manuel Serrat, fue aplacándose respecto a sus habituales amores y amoríos al conocer, cuando regresó de su largo autoexilio en México en 1976 a Candela Tiffón, (en la intimidad y su círculo de amigos llamada asimismo Mary Luz y Yuta), hija del que fuera responsable de la Feria de Muestras de Barcelona, perteneciente a una familia burguesa de la Ciudad Condal. Estudiante en aquella época, con quien contrajo matrimonio civil en enero de 1978. Cumplen por lo tanto ahora cuarenta y cuatro años de aniversario nupcial. No hubo fotógrafos de las revistas del corazón; ceremonia íntima, guardándose para ellos las imágenes que les tomaron. Dos hijos tuvieron: María, que vino al mundo en diciembre de 1979 y Candela, en el otoño de 1986. La primera de las citadas, estudiante de Farmacia, luego de Ciencias de la Información, especializándose en deportes, sobre todo motociclismo, que le apasiona. En junio de 2017 contrajo unión matrimonial con el australiano Stuart Smith. Residen en Australia, padres de dos hijos. Acerca de Candela, hija menor de Joan Manuel, sabido que es actriz, con una ya notable carrera sobre todo en series de televisión, que se casó en junio de 2019 con el actor Daniel Muriel y tienen una niña.

Tras lo contado, queda dicho que Serrat tiene cinco nietos. La mayor es Luna, que a sus veinticinco años ha cursado Periodismo y Comunicación Visual. Muy atractiva y resuelta, habla varios idiomas, ha trabajado en programas de radio y ahora se prepara para ser actriz y posiblemente cantante asimismo. La única que continuará la carrera musical de su famoso abuelo.

Tiene suficiente amor propio pues, aparte de agradecer a sus padres que sufragaran sus carreras, se paga ella sola sus actuales estudios. Su hermana Lucía, que debe su nombre al título de una archiconocida canción de aquél, cuenta veinte años y aún no ha decidido su definitiva profesión. Joan Manuel Serrat no puede sentirse más feliz que cuando puede reunirse alrededor de esos nietos, que lo adoran. Un hombre pleno de ternura y sensibilidad, virtudes con las que ha adornado tantas composiciones suyas, que lo retratan.