Tamara Gorro hace público el diagnóstico que ha marcado su vida

Tamara Gorro | Instagram

Tamara Gorro hace frente a momentos difíciles. Tras su dolorosa ruptura matrimonial con Ezequiel Garay, la instagramer ha decidido sincerarse sobre sus problemas psiquiátricos revelando las vicisitudes de convivir día a día con una enfermedad como la depresión.

"La enfermedad que estoy pasando la están viviendo miles de personas, muchísimas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Ahora sí lo voy a decir. Tengo un diagnóstico de depresión en grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental", ha comenzado su publicación en redes sociales.

"La depresión es causa de muerte. Yo me he tirado mucho tiempo en la cama, y estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas personas y no ayudan nada ciertas cosas", ha lamentado.

Tamara Gorro desvela su enfermedad | Instagram

Se refiere Tamara a las reacciones de muchos internautas ante sus publicaciones en redes sociales y los insultos y amenazas que recibe de los denominados "haters" de internet

"Cuando yo subí el vídeo del viaje, 'que fuerte, pero ¿esta no estaba mala?, pero ¿no estaba triste?, esta que hace bailando, mira y se va a la peluquería, mira y se pone el labio rojo' pero qué coño sabéis lo que la gente pasamos. ¿Qué tenemos, que quitarnos la vida?".

En su Stories, Tamara Gorro se ha permitido un viaje y un tatuaje con cinco iniciales que reflejen su momento actual en esta pausa en su matrimonio. "Caminar, detenerse, coger aire y continuar. Mi vida la elijo yo. Y elijo volver a la vida porque la echo de menos. Cuando tocas fondo, la única opción que tienes es subir para arriba. Y yo lo voy a hacer despacio, con cautela, pero sin parar".