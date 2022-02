Millán Salcedo, indignado con RTVE y 'MasterChef' por la muerte de Verónica Forqué

El cómico Millán Salcedo acudió al Deluxe para hablar largo y tendido de los más variados temas. Pero fueron sus palabras sobre Verónica Forqué, amiga personal suya, las que abrieron una herida en los espectadores.

Millán Salcedo aseguró, en referencia a RTVE y Masterchef y las acusaciones vertidas en redes sociales tras su muerte -las mismas redes que arremetieron contra ella durante el concurso- que es "injusto que hayan pasado dos meses y nos haya hecho nada".

Millán se refirió al malestar con MasterChef por permitir y fomentar que Forqué participase pese a que "nada más verla ya se sabía que algo le pasa". No entiende que "no le hicieran una prueba" y se la utilizase "cuando no debió haber estado allí".

¿Así cuidamos a las estrellas de este país? ¿No os da vergüenza?", se preguntó Millán Salcedo en el Deluxe en una pregunta extensiva tanto a los espectadores que arremetieron en redes como a la organización del talent-show.