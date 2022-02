José Luis Moreno, ante el juez: "No soy el capo de nada"

El productor José Luis Moreno se ha desmarcado de toda acusación contra él en el conocido como caso Titella, una supuesta macroestafa a bancos e inversores privados en la que está investigado, y ha negado ser "el capo de nada" o tener testaferros porque no los puede "soportar", informaron a Efe fuentes jurídicas.

El popular ventrílocuo prestó este jueves declaración a lo largo de tres horas en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Titella (títere en catalán) por el que fue detenido en junio por presuntos delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes.

"¿Tengo yo pinta de capo?", preguntó en tono irónico a las decenas de periodistas que esperaban a su salida, y añadió: "Me gusta España, me gusta la ley y lo que he vivido allí (en la Audiencia Nacional) ha sido un ejemplo".

Además de negar todas las acusaciones, José Luis Moreno, que abandonó el tribunal cantando la popular canción Contigo aprendí, defendió ante el juez el trabajo realizado a lo largo de toda su carrera, que, dijo, acumula 3.000 producciones y 150 millones en contratos firmados, según informan a Efe fuentes jurídicas.

"No soy el capo de nada", aseguró Moreno, porque no puede ser "productor y capo criminal de un grupo", y negó haberse valido de testaferros porque, dijo, no los podría "soportar", según las fuentes.

Los investigadores lo sitúan en un entramado empresarial que perseguía buscar "financiación de forma fraudulenta" y creen que él "prestaría su nombre como tarjeta de visita" y presentaría un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a los bancos.

Preguntado por algunas de las sociedades que están en el punto de mira, como Youmore, José Luis Moreno negó que fuese suya, sino de su expareja Martin Czehmester, aunque la definió como su "bebé" porque nadie tenía fe en ella, y pese a que dijo que él no era accionista, se presentó como "el alma mater" de esta empresa.

Moreno negó también haber hecho ninguna gestión para ocultar su patrimonio o tener dinero en el extranjero y lamentó su situación actual, en la que le mantienen sus hermanos. Respecto a sus deudas, según las fuentes, indicó que en 2018 debía 5 millones de euros y que ahora esa cantidad ha descendido a unos 3,3 millones y recalcó que si su socio argentino, Alejandro Roemmers, le hubiese pagado lo que le debe, la deuda sería menor.

Este empresario acusa al productor de haberle estafado en la producción de Glow and Darkness (Resplandor y Tinieblas), una serie sobre San Francisco de Asís, algo que José Luis Moreno negó. Es más, ha dicho que el propio Roemmers se dio cuenta de que quizá había que invertir más dinero dadas las grandes dimensiones de la producción, y que estaba contento con la serie, de la que, ha recordado, hay 1.900 minutos y 35 capítulos en el juzgado.

"Se ha dicho de mi que soy un monstruo, pero no es cierto", ha señalado en respuesta a si ha estafado 35 millones a Roemmers, a quien ha presentado como un buen escritor que se merece el premio Nobel, y ha reiterado que este empresario le ofreció tres millones si conseguía que le otorgaran el premio Princesa de Asturias para después emprender una campaña al Nobel de Literatura.

Al explicar cómo obtenía financiación de sus series, Moreno ha hablado de la producción Reinas y ha dicho que TVE compró sólo una parte, de modo que, tras no conseguir dinero de los bancos por tener deudas con Hacienda, tuvo que acudir a la financiación privada.



Otra de las producciones sobre las que ha sido preguntado es "Aquímandoyo.com", de la que el juez recientemente ha pedido información a RTVE y que se sospecha que Moreno habría cerrado sirviéndose como intermediario del actor y director Santiago Segura, dado que sus deudas con Hacienda no le permitían a él figurar.

La Guardia Civil halló en sus agendas intervenidas una anotación sobre el exdirectivo de TVE Fernando López Puig que decía "López Puig. Cerrar contrato director mordida", pero Moreno ha negado saber por qué están juntos dichos conceptos cuando Mordida es, según él, el nombre de otra serie. En cualquier caso, ha asegurado que no tuvo ningún trato de favor.