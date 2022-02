Durante el pasado mes de diciembre, la revista ¡Hola! anunció en exclusiva la separación de Blanca Suelves y Ioannes Osorio. Tras veinticinco años de amor insaciable, parece que se les agotó el amor y ahora el nombre de la duquesa vuelve a aparecer en la prensa tras hablar de una posible nueva ilusión, en el ámbito sentimental, con Joaquín Güell, director de un fondo de capital de riesgo y conocido por haber estado casado con Cayetana Álvarez de Toledo.

Ha sido la revista ¡Hola! el medio que publicaba unas fotografías de ambos paseando por las calles de Madrid después de cenar y ver una película en el cine. Llama la atención especialmente que para este plan de ocio no se uniera ningún amigo más, pero lo cierto es que Blanca Suelves ha negado que tenga una relación sentimental con Joaquín en 'ARCOmadrid 2022'.

"Un año más aquí, me gusta todo, ver las galerías españolas y todo lo que traen de fuera", confesó Blanca en 'ARCOmadrid 2022'. Intentando rehuir de la prensa, respondió tajantemente a los reporteros: "No, nada, qué dices, dejadme de tonterías. No hay nada qué decir a nada".

Cuando le preguntábamos si se encuentra bien en estos momentos, Blanca confesó a loso reporteros de Europa Press un sencillo: "Yo estoy". Y sobre si solamente existe una amistad con Joaquín, se conformó con señalar que "claro". De esta manera, Blanca negaba que haya iniciado una relación sentimental tras su divorcio el pasado mes de diciembre.