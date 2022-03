La nueva vida de Concha Velasco en una residencia de ancianos

El pasado mes de septiembre, Concha Velasco puso fin a seis décadas sobre los escenarios, una vida entera llena de éxitos que tuvo que paró por recomendación de sus hijos. "Llegó un momento en que mis hijos me dijeron que debía dejarlo y al principio no lo comprendí, pero ahora sí lo comprendo", dijo en su última representación de La habitación de María en el Teatro Bretón de los Herreros, en la ciudad de Logroño.

Cuatro meses después de su retirada, la gran dama del teatro vive en una residencia de ancianos donde está perfectamente atendida y feliz. Su hijo Manuel Velasco lo desveló a través de la revista ¡Hola!, donde explica que se trata de una decisión consensuada por toda la familia. "Mi madre se fue vivir con Paco [su otro hijo] después de dejar los escenarios el 21 de septiembre de 2021 y en estos cuatro meses su estado de salud ha empeorado, está muy delicada y su movilidad se ha reducido muchísimo", explicó el escritor, que se ha convertido en portavoz oficial de su madre.

Para los hijos de Concha Velasco, ofrecerle los cuidados que necesita se estaba convirtiendo en una tarea complicada. "Nosotros no somos profesionales y ella necesita ayuda para todo y no queríamos que estuviese sola", aseguró el autor de Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Manuel y Paco se esforzaron en que su madre volviera a caminar con soltura y, tras llevarla a un centro de rehabilitación, ella misma pidió quedarse a dormir.

El ingreso en el centro ha mejorado significativamente la calidad de vida de la artista, que está muy contenta con su nuevo hogar ya que se encuentra en una "suite enorme con grandes ventanales". "Mi madre ha recuperado su intimidad, sus horarios, está perfectamente atendida y todo el mundo se están portando fenomenal. Además te puedo decir que ha pasado todo el cine español a verla. La gente la quiere tanto que siempre tiene visitas. Está muy acompañada y tiene muy buen ánimo", añadió Manuel.

El guionista visita a su madre dos veces al día y anima a que las palabras ‘residencia de ancianos’ no preocupen a los seguidores de su madre, ya que la vejez es una etapa más en la vida. "Creo que en España nos cuesta mucho entender que las estrellas envejecen y hay que pensar que es maravilloso. Espero que mi madre viva muchos años, ojalá llegue a los 100", sentenció.