El nuevo trabajo de Manuel Velasco

Manuel Velasco es incansable, y siempre está metido en proyectos profesionales, bien sea de cine, teatro, o lo que se tercie. Su último trabajo ha sido una novela con un título que llama mucho la atención, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte.

Está encantado porque, según me contó, ha disfrutado mucho mientras la componía. "Me encanta escribir, y trata de una comedia romántica muy divertida. Diana es la protagonista, tiene 22 años y se va a casar, y como no le apetece nada, se mira en el espejo y le pide hacerse invisible el día antes de su boda, y se cumple el deseo. Todo esto ocurre en el Hotel Formentor donde he pasado veranos con mi familia. A partir de ahí, comienza la comedia en la que refleja relaciones tanto personales, como de amistad, pareja y todo en clave de comedia. Estoy muy contento porque va muy bien de ventas. El escribir esta obra lo tenía rondando en mi cabeza desde hacía tiempo y al final lo he podido hacer, y estoy muy contento. Espero que si todo sale bien, me encargue la editorial Planeta la segunda parte". Así lo explicó.

Al preguntarle por su madre, la gran Concha Velasco, dijo que estaba muy bien. "La novela le está gustando mucho, está a punto de terminarla. Mi madre no para desde que se ha retirado, va mucho al teatro, y cuando los protagonistas dicen que está en el patio de butacas, no paran de aplaudirle. Como es lógico, le gusta sentirse muy querida por el publico", comentó.

En la actualidad tiene un proyecto de cine, que lo combina perfectamente con su trabajo tanto en radio como en televisión.