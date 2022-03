Las nuevas Baccara debutaron en Kiev una semana antes de la invasión rusa

La historia del dúo musical femenino Baccara se inició en 1977 y hasta hoy han sido varias sus componentes, como contaremos a continuación. En la actualidad hay dos dúos que ostentan el mismo nombre artístico. El último de ellos se formó recientemente debutando en Kiev el pasado 17 de febrero. Exactamente siete días antes de que estallara la guerra de Rusia contra Ucrania. Cristina Sevilla y Helen de Quiroga, que así se llaman las nuevas Baccara, salieron "por piernas" de la capital ucraniana. Una experiencia que no van ha olvidar en la vida cuando en Kiev ya empezaban a soplar los vientos de este conflicto bélico.

Mayte Mateos y María Mendiola fueron las creadoras de Baccara, cuando pertenecían al ballet de Televisión Española dirigido por Alberto Portillo. En aquella época, año 1977, triunfaban en Europa las germánicas hermanas Kessler, con un estilo musical que nuestras compatriotas, una riojana y otra madrileña, dieron a conocer, en un parecido estilo, en media Europa. Partían con su grata presencia, dos mujeres de gran atractivo y unas voces muy compenetradas. Se movían con premeditada sensualidad. Escribieron para ellas unas piezas muy rítmicas dentro de un pop comercial y discotequero, a la moda de la época. Y hasta 1981, cuando se disolvieron, grabaron varios discos de inmediata repercusión popular, actuando en importantes cadenas televisivas europeas y múltiples escenarios. Sus temas más conocidos, fueron: "Yes Sir, I can Boogie", "Sorry, I´m a Lady", "The Devil Sent You To Laredo", "Ay, Ay Sailor"… Sus estrenos solían ser en inglés, lo que les garantizaba una mayor difusión. Naturalmente también realizaron versiones en español. Antes de ser conocidas como Baccara, que significa rosa de tallo largo, se anunciaban como Venus. Los celos, divergencias varias, dieron al traste con la unión de Mayte y María, que discutieron a partir de una grabación discográfica sobre la que no se pusieron de acuerdo. Dejaron de hablarse ¡durante treinta y cinco años! No obstante, por contrato, en aquel 1981 de su ruptura, aún tuvieron que estar juntas en un estudio de grabación para un disco rockero, sin ni siquiera mirarse a la cara. Álbum que fracasó. Y en adelante, cada cual se fue por su lado.



Mayte Mateos actuó en solitario una temporada pero después, utilizando la misma denominación Baccara, buscó una sustituta de su excompañera María Mendiola. La primera fue Marisa Pérez, antigua bailarina como ella. Y cuando también discutieron, Mayte fue sucesivamente uniéndose a otras cantantes, hasta trece en total. Una de ellas fue Cristina Sevilla.

Qué casualidad que cuando la mencionada Cristina también tarifó con Mayte Mateos acordó con María Mendiola seguir conjuntadas como Baccara. Lo que sucedería entre 1985 y 2021. El 11 de septiembre de ese último año, María Mendiola fallecía a los sesenta y nueve años víctima de una larga enfermedad. Unos meses antes hablé con ella, estaba dispuesta a continuar su carrera musical con Cristina y me confió que se había casado en segundas nupcias con un sueco tras divorciarse de un indonesio. Guapa, llena de vitalidad, no podíamos presentir su fulminante próximo final.

A Cristina Sevilla la desaparición de María Mendiola la dejó absolutamente desconsolada. Pero en recuerdo de su buena amiga decidió continuar el legado de las Baccara encontrando a Helen de Quiroga como la artista perfecta para seguir actuando. Helen había sido anteriormente componente de los coros de Miguel Bosé y Alejandro Sanz. Se conocían desde hace bastante tiempo, tres décadas, porque un hermano de Helen fue novio cierto tiempo de Cristina.

Al comienzo de este 2022, Cristina y Helen comenzaron a ensayar. Canciones de ayer de las primitivas Baccara y otras nuevas. Y aunque Mayte Mateos ha continuado con otra compañera actuando con el mismo nombre, nada impide a las citadas proseguir igual camino. Resulta que en distintas repúblicas rusas, las canciones de Baccara seguían recordándose, pese al largo tiempo transcurrido. De ahí que Cristina y Helen recibieran la oferta de debutar en una sala de Kiev. Así lo hicieron en la ya citada fecha del último 17 de febrero. Quedaron muy contentas del recibimiento del público, puesto en pie, despidiéndolas con mucho entusiasmo. Eran conscientes nuestras compatriotas del momento que se estaba viviendo en Ucrania. Esa fue la primera actuación de las nuevas Baccara. Que dejaron la capital ucraniana cuanto antes, no sin cierto miedo y precauciones, porque ya estaba claro que el país iba a vivir una trágica invasión ordenada por un diabólico asesino. Lejos de ese escenario, Cristina y Helen piensan continuar juntas en los escenarios a la espera de ser contratadas.