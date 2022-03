Shakira enloquece con la victoria del Barça: "Gerard no me deja decir estas cosas públicamente"

Euforia en el FC Barcelona tras la goleada al Real Madrid en el Santiago Bernabéu del pasado domingo. Pocos minutos después del pitido final, Gerard Piqué corrió a tuitear "we are back" ("estamos de vuelta") tras una primera vuelta agridulce del club y su descalabro en Champions League. Shakira se sumó a la fiesta a pesar de que hace tiempo dejó de celebrar abiertamente las victorias de su pareja por miedo a los graves insultos que recibía.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", escribió la cantante colombiana en sus redes sociales junto a una foto señalando con los dedos de la mano los goles que el Barça metió al Madrid (cuatro).

Piqué fue titular ante el líder y jugó los 90 minutos en el Bernabéu después de que el pasado jueves abandonase el partido contra el Galatasaray en la UEFA Europa League por problemas físicos. La última vez que el Barcelona y el Real Madrid se enfrentaron fue el pasado mes de enero, durante la semifinal de la Supercopa de España. Tras la victoria blanca, avisó: "No es el resultado que esperábamos. Perder contra el Real Madrid duele, pero estamos más cerca de ganar, estamos compitiendo y más cerca de darle la vuelta".

A pesar de que su relación ha tenido altibajos a lo largo de más de una década, la artista sigue apoyando al futbolista en sus logros. "Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos", escribió cuando Piqué cumplió 600 partidos.

"Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional", remató.