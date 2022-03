Antonio David y Marta Riesco ya no se esconden

Semana tiene por fin las primeras imágenes de Antonio David y Marta Riesco "felices y enamorados". Lo de por fin es ironía. El reportaje gráfico huele a posado pactado en toda regla, pero tendría toda la lógica: el dinero les viene bien y ya llevan saliendo el tiempo suficiente para que empecemos a verlos juntos. Y si Nieves Álvarez lo hace en Hola, por qué no vamos a tener versión low cost.

Por primera vez, el colaborador de televisión y la periodista se dejan ver juntos y además en actitud cariñosa: una mano aquí, un arrumaco allá… e incluso un beso. En total, nuevo fotos tomadas en un restaurante de una localidad de la sierra de Madrid, en el que la pareja disfrutó de algo que parecen muslos de pollo. No busquen romanticismo porque no lo hay. Ni velas, ni mantel de hilo. Botellín de cerveza, currusco de pan y hule.

Y un detalle muy llamativo: Antonio David lleva en todo momento un auricular en la oreja, una especie de pinganillo del que no se separa. Estaría esperando una llamada.

Ana María Aldón vuelve a la carga

Ana María Aldón habla ahora desde la portada de Lecturas, en una entrevista exclusiva con posado que vuelve a poner en un brete a su marido, José Ortega Cano. Porque realiza confesiones durísimas que no solo afectan al torero, también a su familia.

"Ana María ha estallado tras años de silencio soportando injurias que manaban de una parte de su familia", comienza el reportaje de Karmele Izaguirre. Y es tal la catarata de confesiones que va a tener para varios programas.

Asegura Aldón que su marido la ofreció dinero para que no concursara en Supervivientes y que necesita saber "que tiene un valor". Y de ahí pasa a explicar que hace unos meses "estaba tocando fondo, me faltaban ganas de vivir". "El ambiente familiar era muy triste". Comenzó con los antidepresivos cuando Ortega fue encarcelado, pero pasar del anonimato a la vida pública también le pasó factura: "Me sentía como si fuese una prostituta recogida de la calle".

De entre todos sus sufrimientos, el peor fue que la familia de su marido dudase de la paternidad de su hijo. Y ahí comienzan las acusaciones hacia los Ortega Cano. "Estuvieron a punto de cargarse mi vida. Un día cogí el coche porque no podía más… me quería quitar de en medio… Si venía un camión, un camión. Si venía un terraplén, un terraplén".

Y también aclara su (inexistente) relación con Rocío Flores, con la que coincidió concursando en Supervivientes: "A lo mejor no sentó bien que defienda a su madre (Rocío Carrasco). ¿Es que los enfermos mentales no tienen disculpa? Hay que respetar la cabeza del otro".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín preparan su divorcio

Hola publica fotografías exclusivas del que podría ser uno de los últimos paseos de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín juntos. Las imágenes han sido tomadas el pasado 22 de marzo y en ellas vemos a los exduques de Palma caminando por la orilla del lago Leman, con su escolta a sus espaldas. Los dos miran al frente, tienen rostros serios y entre ellos corre el aire. Pero parecen lo que son: personas civilizadas.

Asegura Hola que ésta era la tercera vez que se reunían en la ciudad suiza, a la que Urdangarín llegó el 22. Allí se encontró con la infanta, primero en un hotel del centro de la ciudad, y después en casa de Cristina. De hecho, asegura Hola que Iñaki se habría alojado en ese piso de la familia junto a su hija Irene mientras la infanta se quitaba de en medio y viajaba a España para reunirse con su madre y su hermana.

Hola da por hecho que la infanta Cristina está preparando el divorcio. "Lo tiene claro. A nivel personal, marcará todas las distancias, pero otro tema es la familia que han construido".

En Lecturas también vemos un amplio reportaje con imágenes exclusivas, pero del exduque con su hija Irene, con la que compartió helados y risas. La pequeña de los Urdangarín es, dice la revista, la que peor se ha tomado la separación de sus padres.

El derroche de Carmen Borrego

Carmen Borrego y Kiko Hernández protagonizan la portada de Diez Minutos y una entrevista exclusiva en la que la hija de Teresa Campos nos sorprende con un titular impactante: "He ganado más de ocho millones de euros y me los he gastado". Nos consta que con esta entrevista no: la ha hecho gratis.

Carmen, enemiga íntima del colaborador de Telecinco (él es el creador de su mote "Potota") reparte juego para varios Sálvames. De Patiño dice que es la persona que ha sido más dura con ella. De Matamoros, que cree que en el fondo no tiene nada en su contra.

También fantasea con tener un programa propio y anuncia que se va a someter a una lipoescultura. Y pasa por encima de todo lo que está ocurriendo en Telecinco. No conviene hablar de la investigación en curso.

Cóctel de noticias

El bautizo de de los nietos de ‘El Turronero’, en Semana. No esperen una exclusiva, porque no la hay. Ninguna revista se ha hecho con las fotos oficiales del evento, que ha reunido a 1.500 invitados en Jerez de la Frontera. Entre ellos Isabel Gemio, Paloma Cuevas, Susanna Griso, Chenoa, Farruquito, Juan José Padilla, Paz Padilla o su hija, que es la que ha colgado algunos de los momentos vividos en sus redes sociales. La fiesta contó con las actuaciones de Bertín Osborne, Remedios Amaya o el grupo rociero Siempre Así.

Miguel Báez "El Litri" y Casilda Ybarra celebran su petición de mano en Sevilla. Vemos en Hola cómo los familiares de la pareja, entre ellos los tres hijos adolescentes que el torero tuvo con Carolina Herrera, llegan a la casa de la futura novia para disfrutar de la celebración.

Primera escapada romántica de Patricia Pardo y Christian Gálvez. La pareja aparece retratada paseando por la playa durante una estancia en Santiago de Compostela y La Coruña. Al parecer, el presentador ya conoce a los padres de la presentadora.

Mientras, en Semana destacan que la madre de Almudena Cid, la ex de Gálvez, ha estallado en las redes sociales. En una de sus últimas publicaciones, recoge la "Anatomía de un manipulador emocional". Sin nombrar a su exyerno, le define.

Tamara Falcó incluirá en su reality de Netflix su fugaz encuentro con el Papa. En las imágenes, de apenas un minuto de duración, Francisco la llama la atención dos veces por arrodillarse ante él. La explicación, según Lecturas, es que al Pontífice no le gusto que la Virgen con que iba a obsequiarle quedase por debajo de su figura.

Las quinielas de Supervivientes llegan a Semana. La revista adelanta en exclusiva el fichaje de tres concursantes: Aurah Ruíz, la novia Guadiana de Jessé, Chabeli Navarro, que intentó ser la novia de Bertín y Bárbara Rey, que no necesita descripción. A ellas se ha sumado en las últimas horas Anabel Pantoja, que repetiría en el reality.

Encarna Sánchez también tendrá su propia serie. Asegura Semana que la productora Warner Bros ITVP España adaptará el libro sobre la periodista escrito por Juanele Zafra.

Alec Baldwin cumple 64 años y lo celebra con el anuncio de que va a ser padre por octava vez. Semana recuerda cómo ha cambiado físicamente a lo largo de los años mientras en las redes sociales su mujer, Hilaria Baldwin, explica que está embarazada por sexta vez de su séptimo hijo (una de ellas es fruto de una gestación subrogada).